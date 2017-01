नेता जी की जयंती पर घाटशिला में निकली प्रभातफेरी

घाटशिला। संवाददाता

First Published:24-01-2017 04:07:36 PM Last Updated:24-01-2017 04:10:55 PM

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जयंती पर सोमवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तो कई स्कूलों द्वारा प्रभातफेरी निकाली गई। सर्वप्रथम सरस्वती विद्या मंदिर एवं शिशु मंदिर के भैया बहनों द्वारा स्कूल परिसर में प्रभातफेरी निकाली गई। यह प्रभातफेरी मुख्य सड़क होते गोपालपुर फाटक पहुंची। वहां से पुन: लौटकर नेता जी सुभाष चौक पहुंची, जहां पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रभातफेरी के दौरान नेताजी के तस्वीर को एक रिक्शे पर सजाकर रखा गया था। सभी बच्चे हाथ में बैनर पोस्टर लिये चल रहे थे। जेसी हाई स्कूल, बलदेवदास बालिका उच्च विद्यालय समेत अन्य विद्यालयों में भी कई कार्यक्रम हुए। दूसरी ओर, राजनीतिक दलों में कांग्रेस के सत्यजीत सीट के नेतृत्व में नेता जी सुभाष चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित किया गया। साथ ही झामुमो नेताओं द्वारा भी रहमत खान एवं रविवार दुबे के नेतृत्व में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। एआईडीएसओ ने किया कई कार्यक्रमों का आयोजन : इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट आर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) की ओर से सोमवार को प्रभातफेरी निकाली गयी। प्रभातफेरी स्टडी सर्किल से शुरू होकर घाटशिला रेलवे स्टेशन तक गयी तथा पुन: रेलवे स्टेशन चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। वक्ताओं ने कहा कि नेताजी ने गैर-समझौतावादी आंदोलन की धारा से जुड़े हजारों सेनानियों के साथ न सिर्फ आजादी का सपना देखा, बल्कि उसके लिए संघर्ष भी किया था। वक्ताओं ने यह भी कहा कि नेताजी के सपनों का भारत अंग्रेजों के देश से चले जाने के बाद भी संभव नहीं हो सका हैं। आजादी के 68 वर्ष बाद भी लोग भूखमरी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। नारियों का हर दिन शोषण हो रहा है। नेताजी के जीवन संघर्षों को कम दिखाया जा रहा हैं।

Web Title: A morning walk turned out to mark the anniversary of Netaji Ghatsila, many programs

