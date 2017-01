120 रुपये महंगा हो गया दरभंगा का बस किराया

जमशेदपुर, संवाददाता

First Published:17-01-2017 11:26:22 PM Last Updated:17-01-2017 11:30:44 PM

जमशेदपुर से रांची और अन्य जगहों के लिए खुलने वाली निजी बसों का किराया बुधवार से पंद्रह प्रतिशत बढ़ जाएगा। रांची में मंगलवार को हुई झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक में लंबी दूरी की बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी का जमशेदपुर बस ऑनर्स एसोसिएशन ने समर्थन किया है। एसोसिएशन के संरक्षक उपेन्द्र शर्मा ने बताया कि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण बसों का किराया बढ़ाया जाना जायज है। शंकर-पार्वती बस के संचालक विशाल दुबे ने बताया कि बसों का बढ़ा हुआ किराया बुधवार से वसूला जाएगा। जमशेदपुर से बसों का संभावित किराया स्थान पहले प्रस्तावित रांची नॉन एसी 120 140 रांची एसी 180 200 बोकारो 120 130 धनबाद 140 150 पटना नॉन एसी 350 400 पटना एसी 600 700 छपरा 400 450 सिवान 450 500 आरा 300 350 बक्सर 350 400 दरभंगा 400 520 दुमका 260 290 भागलपुर 320 350 मुजफ्फरपुर 400 450 मोतीहारी 450 500 बेतिया 500 550 रक्सौल 500 550 (स्रोत : जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन)

