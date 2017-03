USA के शख्ख ने ब्रिटेन की राजगद्दी पर ठोका दावा, बोला- मैं असली वारिस

अमेरिकी राज्य कोलोराडो के एक शख्स ने ब्रिटेन की राजगद्दी पर दावा ठोका है। एलन वी. ईवांस नाम के इस शख्स ने कहा कि वह ब्रिटेन का असली राजा है और वह अगले 30 दिनों में शाही संपत्ति पर अपना दावा पेश करेगा।

व्हीट रिज, कोलोराडो के रहने वाले ईवांस का कहना है कि टाइम्स अखबार में बड़े से विज्ञापन के जरिये अपना दावा पेश किया है। उसका कहना है कि वह तीसरी शताब्दी के वेल्स शासन के संस्थापक कुनेड्डा वेडिग का वंशज है। इस नाते वह ब्रिटिश राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी है।

An American has taken out a big ad in the Times to say he's the rightful king & intends to seize power. pic.twitter.com/ba1iQUyGer