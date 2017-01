मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचा ओबामा का सिग्नेचर, देखिए तस्वीर

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अगले हफ्ते अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनका हस्ताक्षर मंगल ग्रह पर इस बात की गवाही देगा कि कभी वे अमेरिका का सर्वोच्च पद संभालते थे। ओबामा ने खुद के लिए की गई इस अनोखी चीज पर खुशी जताई। कहा, यह दुनिया से बाहर की चीज है, नासा आपका धन्यवाद।

Signed, sealed, delivered. I carried @POTUS’s signature to the surface of #Mars. https://t.co/YThE6o82e3 #NASAPast8Years pic.twitter.com/q7bE8etRAc