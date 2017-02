जानिए, क्यों ट्रंप की नातिन का वीडियो चीन में मचा रहा है धूम 

डोनाल्ड ट्रंप की नातिन के चीनी भाषा में गाए गीत का एक छोटा सा वीडियो क्लिप चीन में इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने चीनी नववर्ष चंद्र नववर्ष के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुभकामना संदेश नहीं भेजने को लेकर उनकी आलोचना भी की।

ट्रंप की बेटी इवांका ने अपनी पांच वर्षीय बेटी अराबेला कुशनर के गाने का वीडियो क्लिप पोस्ट किया है, जिसमें नन्ही अराबेला एक पारंपरिक चीनी कठपुतली के साथ खेलते हुए नववर्ष के अवकाश की बधाई देती दिख रही हैं।

Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐! pic.twitter.com/jxHHLvhmzm