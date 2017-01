डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने सबसे पहले ओबामा सरकार की नीतियों पर कैंची चलानी की प्रक्रिया शुरू कर दी। शुक्रवार को उन्होंने एक महत्वपूर्ण फाइल पर हस्ताक्षर किये। बताया जाता है कि ये फाइल 'ओबामाकेयर' के संबंध में थी।

ट्रंप चुनावी रैलियों के दौरान ओबामाकेयर की आलोचना करते आए हैं। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ट्रंप ओवल ऑफिस गए और कार्यभार संभाल लिया। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के इस नए आदेश के तहत उनकी सरकार ओबामाकेयर नहीं बल्कि 'आम लोगों द्वारा वहन करने योग्य हेल्थ केयर एक्ट' को लागू करने के पक्ष में है।

ट्रंप का पहला आधिकारिक आदेश

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि शपथग्रहण समारोह की परेड समाप्त होने के तत्काल बाद ट्रंप ने ओवल कार्यालय जाकर अफोडेर्बल केयर एक्ट संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें विभागों एवं एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि प्रक्रिया के तहत वे ओबामाकेयर के बोझ को कम करें।

इस आदेश का शीर्षक है- मिनिमाइजिंग द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोडेर्बल केयर एक्ट पेंडिंग रिपील। व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ट्रंप अपने इस आदेश से किस कानून को निशाना बनाना चाहते हैं।

इसके साथ ही ट्रंप ने पहले ही दिन संदेश दे दिया कि ओबामाकेयर जल्द ही खत्म किया जाएगा। इसके तहत 2 करोड़ अमेरिकी लोग हेल्थ बीमा की सेवा उठा रहे थे। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वह अमेरिका के लोगों को ओबामा केयर से भी अच्छी सुविधा मुहैया कराएंगे।

गौरतलब है कि 2009 में जब बराक ओबामा दूसरी बार सत्ता में आए थे तो इस हेल्थ बीमा कार्यक्रम को लागू उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में से एक था।

क्या है ओबामाकेयर

ट्रंप का ट्वीट

ओबामाकेयर खत्म करने की दिशा के साथ-साथ ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए भी यह साफ किया वह किस दिशा में काम करने जा रहे हैं।

The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. From this moment on, it’s going to be #AmericaFirst