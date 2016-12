अमेरिका को करना चाहिए अपनी परमाणु क्षमता में विस्तार: ट्रंप

वाशिंगटन, एजेंसी

First Published:23-12-2016 11:34:32 AM Last Updated:23-12-2016 12:19:56 PM

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूती और विस्तार देने से जुड़ा जो ट्वीट किया है, वह ओबामा प्रशासन के खिलाफ बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। ओबामा प्रशासन परमाणु हथियारों में कमी लाने और अंतत: उसके उन्मूलन पर जोर देता रहा है। ट्रंप ने एक टवीट में कहा, जब तक परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया को सदबुद्धि नहीं आ जाती, तब तक अमेरिका को अपनी परमाणु क्षमताओं को अत्यधिक मजबूती और विस्तार देना चाहिए। द वाशिंगटन पोस्ट ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव बताया है जबकि अमेरिका में परमाणु अप्रसार की मजबूत लॉबी ने आगामी राष्ट्रपति की ओर से आए ऐसे बयान पर अपनी चिंता जाहिर की है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन—प्रोलिफरेशन के कार्यकारी निदेशक और 18 साल तक कांग्रेस के सदस्य रह चुके जॉन टियरने ने कहा, महज 140 अक्षरों का इस्तोमाल कर अमेरिका में एक बड़े बदलाव की घोषणा कर देना नव निर्वाचित राष्ट्रपति के लिए खतरनाक है। परमाणु हथियार नीति बारीक, जटिल है और यह इस ग्रह के हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि शीतयुद्ध के बाद से यह द्विपक्षीय सहमति बनी रही है कि अमेरिकी रक्षा नीति में परमाणु हथियारों पर निर्भरता कम होनी चाहिए और परमाणु युद्धक सामग्री के संपूर्ण भंडार में कमी आनी चाहिए। टियरने ने कहा, परमाणु हथियारों के विस्तार का आहवान इस आम सहमति को तोड़ता है। यह अमेरिका की रूस के साथ हुई प्रमुख हथियार नियंत्रण संधि के उल्लंघन की स्थिति में ला देगा। यह निश्चित तौर पर नए परमाणु हथियारों की एक दौड़ शुरू कर देगा। इस समय 7000 से ज्यादा मुखास्त्र रखने वाले अमेरिका के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। इसके बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन का स्थान है। सांसद ने कहा, और अधिक परमाणु हथियार बनाना या परमाणु विस्फोटक शक्ति बढ़ाना बाकी दुनिया को यह संदेश देता है परमाणु अप्रसार अब अमेरिका का मुख्य लक्ष्य नहीं रह गया। उन्होंने कहा, यह विनाशकारी परमाणु दुर्घटना या आदान—प्रदान की आशंकाएं भी बढ़ा देगा। अमेरिकी परमाणु हथियारों की नीति को इतना अधिक बदल देने के संभावित परिणामों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर यह बयान देने से एक ही दिन पहले ट्रंप ने पेंटागन के शीर्ष जनरलों से मुलाकात की थी। इन जनरलों में रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता एवं परमाणु एकीकरण के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल जैक वीनस्टीन भी शामिल थे। मौजूदा योजनाएं पहले ही अमेरिकी परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए एक खरब डॉलर खर्च करने का आहवान कर चुकी हैं। पेंटागन ने इस खर्च की समर्थता के मामले में चिंता जाहिर की है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: trump calls for expanded us nuclear capability until world comes to its senses

From around the Web