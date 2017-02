गाजा के 'स्पाइडर बॉय' ने सीने के बल 38 बार घूमकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

गाजा पट्टी| एजेंसी

First Published:10-02-2017 09:21:34 PM Last Updated:10-02-2017 09:21:34 PM

मंजिल को पाने का हौसला और व्यक्ति की लगन उसे सफलता को चूमने से रोक नहीं सकती। गाजा पट्टी के मोहम्मद एल शेख ने 13 साल की उम्र में अपने लचीले शरीर की बदौलत गिनीज बुक में नाम दर्ज कर इसे साबित भी किया है। इजरायल और फलस्तीन के संघर्ष के बीच मोहम्मद अल शेख ने बुधवार को जॉर्डन के अम्मान शहर में एक मिनट में सीने के बल लगातार सर्वाधिक 38 बार घूमने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड 29 चक्कर लगाने का था। मां और ट्रेनर नहीं देख पाये कारनामा

मोहम्मद अल शेख को जॉर्डन अकेले जाना पड़ा। उनकी मां और उनके ट्रेनर को गाजा कैंप में तैनात इजरायली अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी, जिस कारण अल शेख को किसी अनजान के साथ जाना पड़ा। कई देशों से न्योता मिला

गिनीज रिकॉर्ड बनते ही अल शेख शोहरत की बुलंदियां छूने लगे। गाजा संघर्ष के बीच अपने हुनर को जिंदा रखने वाले शेख को विभिन्न देशों से कार्यक्रम करने का न्योता मिलने लगा। सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और वीडियो भी वायरल हुए। ‘स्पाइडर बॉय ’ के नाम से मशहूर

मोहम्मद अल शेख ने पिछले साल लेबनान के एक टीवी सीरियल ‘अरब्स गॉट टेलेंट’ में हिस्सा लिया था। लचीले शरीर को अलग अलग जगहों से मोड़कर विभिन्न मुद्राएं बनाने वाले शेख स्पाइडर बॉय नाम से भी मशहूर हैं। वह मकड़ी की तरह चलने, बैकफ्लिप और विविध मुद्राएं बनाकर लोगों को हैरत में डाल देता है। गाजा संघर्ष के मृतकों को समर्पित

मोहम्मद अल शेख ने अपना यह रिकॉर्ड गाजा पट्टी में चले संघर्ष के दौरान मरने वाले फलस्तीनियों को समर्पित किया। शेख कहते हैं कि अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मुश्किल हालातों में गुजरे दिनों को याद करते हुए शेख ने कहा कि जिसके पास हुनर हो उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी मंजिल के लिए प्रयास करते रहना चाहिए।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: spider boy of ghaza made world record of moving aroung 38 times on chest

From around the Web