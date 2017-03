ये रोबोट आंत में घुसकर दिखाएगा अंदर की तस्वीर

यरूशलम | एजेंसी

First Published:29-03-2017 10:18:36 PM Last Updated:29-03-2017 10:18:36 PM

वैज्ञानिकों ने एक सूक्ष्म और आसानी से निगला जा सकने वाला सांप की तरह लचीला 3डी प्रिंटेड रोबोट बनाया है। यह छोटी आंत में जाकर पाचन तंत्र की तस्वीर पेश कर सकता है। शोधकतार्ओं ने कहा कि एसएडब्ल्यूएल (सिंगल एक्ट्यूटर वेव लाइक रोबोट) नाम का यह रोबोट लहराता हुआ चलता है और छोटी आंत के बेहद नरम और नम वातावरण की भी तस्वीरें ले सकता है। मौजूदा समय में कोलोनोस्कोपी से केवल बड़ी आंत का निरीक्षण किया जा सकता है। दिमाग में लगी चिप से लकवे को दी मात



इजरायल में नेगेव की बेन-गुरियान यूनिवर्सिटी के मेकेनिकल इंजीनियर डेविड जरोउक ने लाइव साइंस को बताया कि कभी-कभी पिल कैमरा आंत में कुछ जगहों पर फंस सकते हैं। वहां अगर उनकी बैटरी खत्म हो गई तो डॉक्टर के पास जांच करने के लिए कोई डेटा नहीं बचेगा। इन पिल कैमरों से ऊतक के नमूने नहीं लिए जा सकते। सांप सुचारू रूप से और लहरा कर चलते हैं जिनका इस्तेमाल तेजी से लंबी दूरी तय करने में किया जा सकता है। जरोउक ने बताया कि शोधकतार्ओं ने एक मोटर का इस्तेमाल कर आसान डिजाइन बनाया और यह कुंडली के घूर्णन की धारणा पर आधारित है। सांप जैसा यह रोबोट इंटरलॉकिंग 3डी प्रिंटेड प्लास्टिक के टुकड़ों से बना है जो कोशिकाओं की तरह दिखता है। परीक्षण में यह अत्यधिक तेज और पानी से पत्थर जैसी सख्त सतह पर चल सकने में सक्षम दिखा। शोधकतार्ओं को ऐसा लचीला रोबोट बनाने की उम्मीद है जिसमें कैमरा लगा हो और वह छोटी आंत में घुस सकता हो। साथ ही इसका इस्तेमाल कोलोनोस्कॉपी के लिए किया जा सके। कोलोनोस्कोपी कैसे होती है

कैमरे से लैस एक लचीली टयूब से मलाशय और पेट के दृश्य का अवलोकन किया जाता है, इस प्रक्रिया को कोलोनोस्कॉपी कहा जाता है। पिल कैमरे छोटी आंत में पहुंच तो सकते हैं लेकिन उन्हें पूरे पाचन तंत्र में घूमने में 12 घंटे का लंबा समय लगता है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: scientists israelis flexible 3d printed robots will produce picture of the digestive system

From around the Web