यूएस NSA से मिले विदेश सचिव जयशंकर, उठाया भारतीय की हत्या का मुद्दा

वाशिंगटन, एजेंसी।

First Published:02-03-2017 09:09:39 AM Last Updated:02-03-2017 09:09:39 AM

विदेश सचिव एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मैकमास्टर से मुलाकात की। दोनों के बीच आतंकवाद से निपटने, द्विपक्षीय रिश्तों एवं भारत-अमेरिकी संबंधों को और आगे ले जाने के तरीकों पर बातचीत की। जयशंकर और मैकमास्टर के बीच यह बैठक काफी मायने रखती है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैकमास्टर को 10 दिन पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकर नियुक्त किया है। समझा जाता है कि व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधों, आतंकवाद से निपटने और रक्षा साझेदारी जैसे मुददों पर विचार-विमर्श किया। जयशंकर प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पॉल रयान से भी मिले और उनसे दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा साक्षेदारी को आगे बढ़ाने सहित विभिन्न मुददों पर बातचीत की। भारतीय विदेश सचिव जयशंकर से मुलाकात करने के बाद रयान ने एक बयान में कहा, अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों की जड़ें लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के साक्षे मूल्यों से जुड़ी हैं। रयान ने कहा, अहम साझेदारी को आगे बढ़ाने का हमारे पास एक बढ़िया मौका है और हम आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग के तरीकों पर चर्चा के जरिए ऐसा कर सकते हैं। जयशंकर के साथ बैठक के दौरान रयान ने प्रतिनिधि सभा की ओर से, गोलीबारी की घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की जिसमें भारतीय श्रीनिवास कुचिभोटला (32) की मौत हो गई थी और एक अन्य भारतीय आलोक मदसानी घायल हो गया था। यह घटना एक रेस्तरां में हुई थी और पूर्व नौसैनिक एडम पुरिन्टन ने गोलीबारी करते समय आतंकवादी और मेरे देश से निकल जाओ कहा था। जयशंकर ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों, सांसदों और थिंक टैंक के सदस्यों के साथ वार्ता करने अपनी चार दिन की यात्रा पर यहां मंगलवार को पहुंचे थे। ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के बाद यह अमेरिका की उनकी तीसरी यात्रा है। पिछले माह ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर हुई अपनी बातचीत के दौरान भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने का संकल्प जताया था।

Web Title: s jaishankar meets newly appointed us nsa speaker paul ryan to discuss bilateral ties

