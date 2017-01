पश्तून लड़कियों को अगवा कर जिस्मफरोशी का धंधा करवा रही है पाक सेना

पाकिस्तान सेना का एक और धिनौना चेहरा दुनिया के सामने आया है। इस बार पाकिस्तान सेना पर आरोप लगे हैं कि पाक आर्मी पश्तूनी लड़कियों को अगवा देह व्यापार के धंधे में डाल रहा है। पश्तून ऐक्टिविस्ट उमर दाऊद खटक ने बड़ा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सेना पश्तून महिलाओं को सेक्स स्लेव के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

Pakistan has kept hundreds of Pashtun girls in Lahore as sex slaves,kidnapped girls from SWAT & Waziristan:Umar Khattak,Pashtun activist pic.twitter.com/vvdQP4k90s