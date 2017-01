उत्तर कोरिया US तक पहुंच वाले परमाणु हथियार नहीं बना सकता:ट्रंप

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिका तक पहुंच वाले परमाणु हथियार नहीं बना सकता है।

ट्रंप ने रविवार को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के दावे को लेकर ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'ऐसा नहीं हो सकता है।'

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!