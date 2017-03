लंदन अटैक: ब्रिटेन में नीस जैसे हमले को दोहराने की कोशिश, 5 की मौत

ब्रिटेन में बुधवार को संसद पर हमले से हमलावर ने फ्रांस के नीस शहर में हुए ट्रक हमले को दोहराने की कोशिश की। जुलाई 2016 में नीस में ट्रक सवार हमलावर ने 84 लोगों को कुचल डाला था। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में गुरुवार को संसद के बाहर हुये हमले में पांच लोगों की मौत हो गयी है और 40 अन्य घायल हो गये हैं। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने पहले संसद से थोड़ी ही दूर पर स्थित वेस्टमिंस्टर पुल पर पैदल चल रहे लोगों को कार से कुचलना शुरू कर दिया जिसमें तीन लोगों की मौत हो गयी और उसके बाद हमलावर ने संसद के समीप पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में हमलावर भी मारा गया। पुलिस इसे आतंकवादी घटना मान रही है।

ब्रिटेन पीएम थेरेसा ने की कड़ी निंदा

वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने घटना की कड़ी निंदा करते हुये इसे कायरता पूर्ण कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि हमले की जगह जानबूझकर शहर के दिल के पास चुना गया है जहां सभी देशों, धर्मों और संस्कृतियों के लोग आते हैं और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और बोलने की आजादी का जश्न मनाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा से ऐसे मूल्यों को समाप्त करना चाहते हैं वे कभी सफल नहीं होंगे।

कैसे हुई हमले की शुरुआत

ब्रिटेन के वरिष्ठ आतंकवाद विरोधी अधिकारी मार्क राउले ने कहा कि हमले की शुरुआत तब हुयी जब वेटमिंस्टर पूल के पास एक कार ने लोगों को टक्कर मारना और कुचलना शुरू कर दिया। बाद में हमलावर चाकू से हमला करते हुये संसद की ओर जाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान हमलावर ने चाकू से एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। पुलिस को यह विश्वास है कि वह हमलावर की पहचान जानते हैं लेकिन इस समय वे हमलावर के बारे में जानकारी देने में सक्षम नहीं हैं।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया ट्वीट

I am in constant touch with Indian High Commission in London. There is no Indian casualty reported so far. #LondonAttack @HCI_London