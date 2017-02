मस्जिद जलने पर यहूदियों ने अपने प्रार्थनास्थल की चाबी मुसलमानों को दी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:02-02-2017 12:08:17 PM Last Updated:02-02-2017 12:08:17 PM

दुनिया में जहां एक ओर लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं वहीं अमेरिका के टेक्सास में रहे यहूदी ने मानवता की मिसाल पेश की है। अमेरिका स्थित टेक्सास प्रांत की स्थित एक मस्जिद 'विक्टोरिया इस्लामिक सेंटर' शनिवार को आग लग गई थी। जिसमें मस्जिद पूरी तरह जल गई। लेकिन मुस्लिम आबादी के साथ रह रहे यहूदी समाज ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समुदाय को अपने प्रर्थानास्थल में नमाज अदा करने की पेशकश की। यहूदियों के आग्रह पर जब तक मस्जिद दोबारा बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक मुसलमान यहूदियों की इबादतगाह साइनागॉग में नमाज पढ़ते रहेंगे। जिस मस्जिद में आग लगी, वह शहर की इकलौती मस्जिद थी। इसके जल जाने के बाद मुस्लिम आबादी के पास इबादत की कोई जगह फिलहाल नहीं है। फेडरल पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दे कि विक्टोरिया में 25 से 30 यहूदी रहते हैं। मुस्लिमों की आबादी 100 के करीब है। यहूदियों के पास आबादी के मुकाबले बहुत सारी इमारतें हैं। हूदी धार्मिक संगठन के अध्यक्ष रॉबट लोब ने बताया, 'मैं मस्जिद के कई सदस्यों को जानता हूं और हमने उनकी परेशानी को महसूस किया की। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ मिलकर खड़े हैं। इस मस्जिद को दोबारा बनाने के लिए ऑनलाइन डोनेशन कैंपेन भी चलाई जा रही है, अभी तक 9 लाख अमेरिकी डॉलर का दान भी मिल चुका है। बम विस्फोट में जान बचाने वाले दमकल कर्मी पर आया युवती का दिल

Web Title: jewish people handed keys to their synagogue after mosque was destroyed in a fire

