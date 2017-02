आईफोन 7 प्लस से अचानक निकलने लगा धुंआ, वायरल हुआ VIDEO

आईफोन लवर्स के लिए एक बेहद बुरी खबर आ रही है। कुछ महीने पहले लॉन्च हुए आईफोन 7 प्लस में अचानक आग लगने और धुंआ निकलने की रिपोर्ट है। इससे पहले बिल्कुल ऐसी ही गड़बड़ी सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 से आ रही थी। यह घटना एरिजोना देश के टकसॉन की है।

टकसॉन की रहने वाली ब्रियाना ने अपने आईफोन से निकलते हुए धुंए की फोटो और वीडियो ट्विटर पर शेयर की है। यह वीडियो दुनियाभर में खूब वायरल हो रही है।

जानिए ट्विटर पर क्या लिखा?

यह वीडियो ट्विटर पर @briannaolivas_ हैंडल से पोस्ट किया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि आज सुबह बिना यूज किए ही मेरा आईफोन 7 प्लस फट गया। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।' वीडियो को अब तक 31 हजार बार री-ट्वीट किया गया है, 33 हजार लोगों ने लाइक किया है। इस वीडियो में फोन से धुआं निकलते साफ तौर पर देखा जा सकता है।

So my IPhone 7 plus blew up this morning