ट्रंप को झटका: नहीं मिला पार्टी सांसदों का समर्थन, हेल्थकेयर बिल वापस

वाशिंगटन, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:25-03-2017 10:12:40 AM Last Updated:25-03-2017 10:12:40 AM

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हेल्थकेयर बिल पर अपनी ही पार्टी के सांसदों का समर्थन नहीं मिला। ओबामाकेयर की जगह नया हेल्थकेयर बिल पारित कराने की ट्रंप की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाने की वजह से मतदान के ठीक पहले बिल को वापस ले लिया गया। ओबामाकेयर की जगह नया बिल लाना ट्रंप के चुनाव अभियान के मुख्य मुद्दों में से एक था। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पॉल रेयान के मुताबिक जब ये साफ हो गया कि बिल के पक्ष में रिपब्लिकन प्रतिनिधियों के जरुरी 216 वोट नहीं मिलेंगे तो वो और ट्रंप मतदान नहीं कराने पर सहमत हो गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 28 से 35 रिपब्लिकन नेताओं ने बिल का विरोध किया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव शॉन स्पिसर ने संवाददाताओं से कहा कि, 'उन्होंने राष्ट्रपति के साथ वास्तव में काम किया है। मुझे लगता है कि दिन के अंत में आप लोगों को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।' सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि 'ट्रम्पकेयर' को अस्वीकार कर दिया गया है। ट्रंप कह चुके हैं कि हेल्थकेयर बिल पास नहीं होने पर वह ‘ओबामाकेयर’ को बरकरार रहने देंगे और अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उल्लेखनीय है कि ओबामाकेयर को निरस्त करना और इसके स्थान पर एक नया हेल्थकेयर प्लान लाना ट्रंप के मुख्य चुनावी वादों में से एक था। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान इसे निरस्त करने का वादा किया था और सत्ता में आते ही इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश भी जारी किया था।

Web Title: in major defeat for donald trump push to repeal obamacare fails as bill is pulled from vote

