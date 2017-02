वह पुतिन को नहीं जानते, रूस के साथ कोई समझौता नहीं: ट्रंप

रूस के साथ मधुर संबंधों को लेकर आलोचनाओं के शिकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को नहीं जानते और ना ही उनका रूस से कोई समझौता हुआ है।

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!