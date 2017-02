..तो इस डर से नजरबंद हुआ है हाफिज सईद? पढ़ें बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

26/11 हमले के मास्टर माइंड आतंकी हाफिज हाफिज सईद की नजरबंदी का ढोल पीटने वाले पाकिस्तान का झूठ सामने आ गया है। हाफिज सईद को नजबंद नहीं किया गया बल्कि उसे एक बड़े डर की वजह से सुरक्षा में रखा जा रहा है। हाफिज सईद की नजरबंदी को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे पाकिस्तान एक बार फिर पूरी के दुनिया के सामने बेनकाब होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के ही एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने एक टीवी में शो में हाफिज सईद की नजरबंदी को लेकर पाकिस्तान सरकार के झूठ से पर्दा उठाया है। टीवी शो में बातचीत करते डॉ शाहिद मसूद खुलासा किया हाल में कई अफगानिस्तान के सिमों से पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकियों को फोन कॉल्स आ रहे थे। इन्हें ट्रेस किया गया तो पता चला कि अफगानिस्तान से तहरीक ए तालिबान के कुछ लोग वहां से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हैं या हुए हैं। ये लोग पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में मौजूद स्लीपर सेल के लोगों को सक्रिय कर दिया है और उन्हें ये टास्क दिया है कि हाफिज सईद को उसके गुर्गों के समेत सबक सिखाया जाए। यानी हाफिज सईद की हत्या कर दी जाए। उन्होंने कहा कि इन ट्रैस किए गए संदेशों व फोन कॉल से हाफिस सईद को गंभीर खतरा था। पाकिस्तान सरकार जिसे नजबंदी करार दे रही है दरअसल वह हाफिस सईद को विशेष प्रकार की दी गई सुरक्षा है। पाकिस्तान विशेषज्ञों के अलावा इस बाद से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाफिज सईद को नजबंदी वाले दिन से ही कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई गई। इतना ही नहीं भारी पुलिस बल के मौजूदगी में हाफिस सईद को प्रेस कन्फ्रेंस भी करने दिया गया और चलती कार में वीडियो संदेश भी बनाने दिया गया। हालांकि पाकिस्तानी विशेषज्ञ डॉ शाहिद मसूद ने भारत और अमेरिका के दबाव से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा भारत अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों से पाकिस्तान पर दबाव था लेकिन हाफिस सईद की सुरक्षा का जो मामला था तो पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए काफी गंभीर था। क्योंकि हाफिज सईद को मारने के आतंकी पूरे इलाके को भी विस्फोट से उड़ा सकते थे, इसीलिए उसे सुरक्षित स्थान पर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। हाफिज सईद को लेकर सनसनीखेज खुलासे करने वाले पाक विशेषज्ञ शाहिद मसूद पीटीवी के एमडी हैं। पाक सरकार पर भड़का हिजबुल मुजाहिद्दीन का सरगना वहीं हाफिज सईद के नजरबंद किए जाने के फैसले पर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन भड़क गया है। सलाहुद्दीन ने पाकिस्तान का यह दुखद और डरपोक फैसला बताया है। पाकिस्तानी सरकार को आंखें दिखाते हुए कहा है वह हाफिस सईद को जल्द से जल्द रिहा करे। उसने कहा है कि सरकार के इस फैसले से नाकारात्मक संकेत जाएगा।

