चांद पर जाने वाले आखिरी अंतरिक्ष यात्री यूजिन सरनेन का निधन

वाशिंगटन, एजेंसी

First Published:17-01-2017 09:11:27 AM Last Updated:17-01-2017 09:11:27 AM

चांद पर जाने वाले आखिरी व्यक्ति और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री यूजिन सरनेन का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नासा ने उनके निधन की खबर दी। सरनेन वर्ष 1972 में अपोलो 17 अंतरिक्ष यान के कमांडर थे। उन्होंने तीन बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी और चांद पर जाने वाले वह आखिरी व्यक्ति थे। Gene Cernan, the last man to walk on the moon, passed away today. We reflect on his life and legacy: https://t.co/U0HrTZo0iX pic.twitter.com/JtgCCQImrM — NASA (@NASA) January 17, 2017 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कल टि्वटर पर कहा, हम नासा के सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री और चांद पर जाने वाले आखिरी व्यक्ति सरनेन को खोने से दुखी हैं। नासा ने सरनेन के परिवार का एक बयान जारी किया है जिसके अनुसार, स्वास्थ्य संबधी परेशानी होने के बाद कल उनका निधन हो गया। वह एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी भी थे। बयान में कहा गया, हमारा परिवार बहुत दुखी है और हम सभी की प्रार्थनाओं के लिए आभारी हैं। सरनेन एक बहुत ही अच्छे पति, पिता, भाई और दोस्त थे।

