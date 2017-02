अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पिछले हफ्ते कंसास में एक भारतीय इंजीनियर की हत्या के बाद घृणा अपराध के खिलाफ बोलने का आह्वान किया है।

हिलेरी क्लिंटन ने टि्वटर पर कहा, डर और घृणा अपराधों में वृद्धि हो रही है। उन्हें इस पर कदम उठाना चाहिए और बोलना चाहिए।

With threats & hate crimes on rise, we shouldn't have to tell @POTUS to do his part. He must step up & speak out.https://t.co/QKKyXyuqNM