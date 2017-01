मेक्सिको की दीवार से व्यापार पर वार, जानें ट्रंप का नया हथियार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का फैसला किया और साथ ही ये भी ऐलान किया कि इस पर आया खर्च मैक्सिको को देना होगा। इस बात से नाराज मेक्सिको ने इसका विरोध किया और राष्ट्रपति ने अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस दीवार का कोई मतलब नहीं है।

बता दें कि मैक्सिको से लोगों की अनियंत्रित आवाजाही और ड्रग्स की तस्करी पर रोक के लिए लंबे समय से मांग हो रही थी। ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का चुनावों के दौरान वादा किया था। ट्रंप ने ऐलान किया है कि इस दीवार की लागत वसूलने के लिए पड़ोसी देश मैक्सिको से होने वाले आयात पर 20 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा।

क्या था ट्रंप का ट्वीट

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा था कि यदि मेक्सिको दोनों देशों की सीमा पर विशाल दीवार के निर्माण के लिए पैसे देना नहीं चाहता तो उन्हें वाशिंगटन की अपनी यात्रा रद्द कर देनी चाहिए।

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.