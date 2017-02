भारत से पांच दशक बाद घर पहुंचा चीनी सैनिक

बीजिंग, एजेंसियां

First Published:11-02-2017 06:43:44 PM Last Updated:11-02-2017 06:43:44 PM

भारत-चीन युद्ध के दौरान भारत में दाखिल हुआ चीनी सैनिक वांग क्वी करीब 55 साल बाद शनिवार को स्वदेश पहुंच गया। वांग के साथ उसका भारतीय परिवार भी चीन आया है। दिल्ली से बीजिंग आने वाले विमान पर सवार वांग के साथ उनके बेटे विष्णु वांग, बहू नेता और पोती खनक वांग भी थे। हालांकि, उनकी भारतीय पत्नी सुशीला साथ नहीं थीं। बीजिंग हवाई अड्डे पर वांग को लेने के लिए उनके चीनी संबंधियों के अलावा चीनी विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के अधिकारी भी मौजूद रहे। पांच दशक से भी अधिक समय पहले सीमा पार कर जाने वाले वांग जब पहली बार अपने चीनी संबंधियों से वापस मिले तो उनसे गले लगकर भावुक हो उठे। हवाई अड्डे पर मौजूद एक अधिकारी ने कहा, यह एक भावनात्मक पुनर्मिलन था। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वांग और उनके परिवार के सदस्य बाद में शांक्सी प्रांत स्थित प्रांतीय राजधानी शियान गए। वहां से उन्हें उनके मूल गांव शू झाई नान कुन ले जाया जाएगा। दोनों देशों के प्रयासों से हुआ मिलन : वांग का चीन लौटना इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत और चीन ने इस मामले में मानवीय रुख अपनाया। वांग और उनके भारतीय परिवार की चीन यात्रा और फिर अपनी मर्जी से वापसी के तरीकों पर काम किया। 1962 में भारत में दाखिल हुए थे वांग : भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध के कुछ ही समय बाद वांग को उस समय पकड़ा गया था, जब वह भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गए थे। वर्ष 1969 में जेल से छूटने के बाद वह मध्यप्रदेश के बालघाट जिला स्थित तिरोदी गांव में बस गए। 2013 से वापसी के प्रयास : चीनी विदेश मंत्रालय ने 6 फरवरी को बताया कि उसे वांग की जानकारी 2013 से ही थी। उन्हें चीनी पासपोर्ट भी उपलब्ध करवाने के साथ-साथ गुजारा भत्ता में दिया जा रहा था। लेकिन उनके भारतीय परिवार और चीन यात्रा के तौर तरीकों पर पेंच फंसा हुआ था। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के बाद हरकत में आया बीजिंग : वांग की कहानी को कई बार भारतीय मीडिया प्रकाशित कर चुकी थीं। लेकिन हालांकि भारतीय मीडिया में उनकी कहानी कई बार प्रकाशित हो चुकी है लेकिन उनके दुख की क्षलक पेश करते बीबीसी के हालिया टीवी फीचर को चीनी सोशल मीडिया पर व्यापक तौर पर प्रसारित किया गया। इसके बाद चीनी सरकार ने भारत के साथ मिलकर उनकी वापसी के लिए प्रयास शुरू किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने छह फरवरी को कहा कि वांग को वर्ष 2013 में चीन की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट उपलब्ध करवाया गया था और उन्हें गुजारा भत्ता भी दिया गया था। भारत में चीन के राजदूत लुओ क्षाओहुई ने हाल ही में वांग से बात की थी। चीनी सरकार ने जहां वांग के परिवार को चीन यात्रा के लिए वीजा उपलब्ध करवाया है, वहीं भारत ने उन्हें वापसी का वीजा उपलब्ध करवाया है ताकि यदि वह चाहें तो लौट सकें। भारतीय अधिकारी वांग और उनके परिवार की इस यात्रा को सुगम बनाए जाने को एक सकारात्मक चीज मानते हैं, खासतौर पर तब जबकि भारत और चीन के रिश्ते चीन—पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन द्वारा एनएसजी में भारत के प्रवेश को और जैश—ए—मुहम्मद के नेता मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी घोषित किए जाने से रोके जाने को लेकर अटकाव की स्थिति में हैं। बीजिंग रवाना होने से पहले विष्णु ने कल भारतीय मीडिया से कहा, मेरे पिता वर्ष 1960 में चीनी सेना मंे भतीर् हुए थे और एक रात को अंधेरे में रास्ता भटक जाने के बाद वह पूवीर् फं्रटियर के रास्ते भारत में दाखिल हो गए थे। असम पहुंचे वांग को भारतीय रेड क्रॉस दल ने एक जनवरी 1963 को भारतीय सेना को सौंप दिया था।



