कनाडा के पीएम की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं VIRAL

कनाडा के युवा प्रधानमंत्री की शर्टलेस तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही हैं। 45 साल के जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सबसे स्मार्ट नेताओं में से गिने जाते हैं। इन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हार्टथॉब भी कहा जाता है। सोशल मीडिया में उनकी पुरानी तस्वीरों के खूब चर्चे हो रहे हैं। इंटरनेट पर लड़कियां उनकी खूबसूरती उनके देखने के अंदाज तक की कायल हो गई हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इनकी ये तस्वीरें खूब शेयर हो रही हैं।

Young Justin Trudeau RT if you agree pic.twitter.com/rBr2erh6wC

इससे पहले भी जस्टिन की और भी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। लेकिन इस बार शर्टलेस तस्वीरों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

Let's all take a moment to appreciate young @JustinTrudeau #thathairthough https://t.co/QExPk14Gf1 pic.twitter.com/yZz2eM8UKz