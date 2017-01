ट्रंप की आव्रजन नीति की निंदा नहीं करने पर टेरीजा मे की आलोचना

लंदन, एजेंसी

First Published:30-01-2017 10:56:39 AM Last Updated:30-01-2017 10:56:39 AM

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नयी आव्रजन नीतियों की निंदा से इनकार करने के कारण ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में लागू हुई नयी आव्रजन नीतियों ने सात मुस्लिम देशों के नागरिकों और हिंसाग्रस्त देशों से पलायन कर शरण की चाह में आने वाले लोगों के लिए इस देश की दरवाजे बंद कर दिए हैं। टेरिजा तुर्की की यात्रा पर हैं और वहां इस संबंध में पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ट्रंप के इस कदम की आलोचना करने से इनकार किया जिसके कारण वह विवादों में घिर गईं हैं। हालांकि उन्होंने बाद में इस मामले में एक कड़ा बयान जारी किया। उनके कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कल कहा, अमेरिका की आव्रजन नीतियां अमेरिकी सरकार का मुददा हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इस देश की आव्रजन नीतियां यहां की सरकार तय करेगी। लेकिन हम इस तरह के कदम से सहमत नहीं हैं और हम इसे अपनाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे ब्रिटेन के नागरिकों पर इसका असर पड़ा तो हम स्पष्ट रूप ये अमेरिकी सरकार के समक्ष यह मुददा उठाएंगे। विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने नागरिकता के आधार पर लोगों में भेदभाव को गलत बताया है।



