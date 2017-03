लंदन अटैक: 25वीं सालगिरह मनाने आए अमेरिकी की मौत, पत्नी घायल

लंदन में बुधवार को हुए आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। पांच मारे गए लोगों में कर्ट डब्ल्यू कोचरन भी शामिल हैं। कर्ट अपनी पत्नी मेलिसा के साथ 25वीं सालगिरह मनाने लंदन आए थे। इस आतंकी हमलें में कर्ट की गाड़ी से कुचल कर मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं।

कर्ट और उनकी पत्नी कई दिनों से लंदन में थे। बुधवार को लंदन में उनका आखिरी दिन था लेकिन वे दोनों इस दिल दहला देने वाले हमले के शिकार हो गए। वे गुरूवार को वापस अमेरिका लौटने वाले थे। इसकी जानकारी मृतक कर्ट के साले ने दी।



चर्च की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कर्ट अपनी अपनी पत्नी के माता-पिता साथ इस इलाके में आए थे, मेलिसा के माता-पिता लंदन में मॉर्मन मिशनरियों के रूप में सेवा कर रहे हैं। मेलिसा की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है।

A great American, Kurt Cochran, was killed in the London terror attack. My prayers and condolences are with his family and friends.