FIRST LOOK: कुछ ऐसी दिखेगी एलन मस्क की सुपरफास्ट ट्रेन हाइपरलूप

एलन मस्क की सुपरफास्ट ट्रेन हाइपरलूप के अंदर की पहली तस्वीर जारी हुई है। हाइपरलूप ट्रांसर्पोट्रेशन ने बाकायदा ट्विटर पर इसकी वीडियो साझा की है। इस वीडियो को देखकर यह जान सकते हैं कि यह सुपरफास्ट ट्रेन अंदर से कैसी दिखेगी। नेवादा के रेगिस्तान में इसका निर्माण कार्य चल रहा है।

लंदन से एडिनबर्ग की दूरी आधे घंटे में और दुबई से अबूधाबी महज 12 मिनट में पहुंचने वाली हाइपरलूप वर्ष 2018 तक तैयार हो जाएगी। एलन मस्क की कंपनी इस ट्रेन का निर्माण कर रही है। एलन मस्क ने 2013 में पहली बार हाइपरलूप का विचार पेश किया था। इसके तहत यात्री एक सुरंगनुमा मार्ग या ट्यूब के रास्ते बेहद तेज गति से चलने वाली पॉड आधारित रेल व्यवस्था से यात्रा करेंगे। हाइपरलूप के हर पॉड में 28-40 यात्री बैठ सकते हैं। इसके लिए 100 फीट लंबी और 2.7 मीटर व्यास की हर सुरंग होगी।

इसका पहला परीक्षण नेवादा में इसी वर्ष मई होना है और अगले साल तक दुबई में लॉन्च भी कर दी जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव रॉब लॉयड ने कहा कि प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव करती है। सौ साल पहले राइट ब्रदर्स हवाई यात्रा की शुरुआत करके इसे साबित भी कर चुके हैं। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी यह सुपरफास्ट ट्रेन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इतनी तेज गति से चलने वाली यह ट्रेन परिवहन जगत में बड़ी क्रांति मानी जा रही है।

देखें वीडियो

