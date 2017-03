बैंकॉक में मेदांता अस्पताल की एयरएंबुलेंस का क्रैशलैंड,पायलट की मौत

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल की एयर एंबुलेंस सोमवार को बैंकॉक के पास आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एयर एंबुलेंस के पायलट की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर हादसे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पांच लोगों को लेकर जा रही एयर एंबुलेंस आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

घायलों को सेना के हेलीकॉप्टर के जरिये बैंकॉक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें दो चिकित्सक भी शामिल हैं। हादसे में पायलट अरुनाशका नंदी की मौत हो गई, जबकि डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर कोमल का आईसीयू में इलाज चल रहा है। दो अन्य को मामूली चोट आई है।

इससे पहले भारतीय मिशन की ओर से हादसे की जानकारी मिलते ही विदेश मंत्री ने लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि बैंकॉक स्थित भारतीय मिशन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और सभी अपडेट पहुंचा रहा है। सुषमा ने हादसे में जान गंवाने वाले पायलट के परिवार के प्रति संवेदना जताई।

कहा कि उन्होंने एयर एंबुलेंस में इलाज के लिए ले जाए जा रहे किरीट शाह से भी बात कर उनका हाल जाना। किरीट ने बताया कि उनकी पत्नी मीनाक्षी शाह की हालत अब काबू में है। विदेश मंत्री ने दंपति को आश्वस्त किया कि बैंकॉक स्थित भारतीय मिशन उनकी हर तरह से मदद करेगा।

Our Mission has just informed me that we have lost pilot of the Air Ambulance Arunaksha Nandy. /3 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 6, 2017

The injured were shifted to Bangkok Hospital by Army helicopters./2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 6, 2017

The Air Ambulance of Medanta Hospital with five member crew caught fire and crashlanded near Bangkok. /1 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 6, 2017

यह हादसा रविवार का है इसके बाद मेदांता अस्पताल ने अपने डॉक्टर्स टीम को थाईलैंड के लिए रवाना कर दिया है जो घायल डॉक्टरों के इलाज में मदद करेंगे।

गौरतलब है कि रविवार को अस्पताल ने नई दिल्ली से सुबह 8.42 पर बैंकॉक के लिए उड़ान भरी थी। यह एयरएंबुलेंस बैंकॉक से फेफड़े की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को लेने जाना था। इस एयरक्रॉफ्ट में दो पायलट थे। यह विमान कोलकत्ता में तेल भरने के लिए उतरा था।