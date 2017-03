10 साल की बच्ची ने 700 अरब डॉलर की कंपनी के मालिक को दी बिजनेस टिप्स

सात सौ अरब डॉलर की कंपनी टेस्ला मोटर्स के संस्थापक एलन मस्क को एक 10 साल की बच्ची ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के सिलसिले में कारोबारी सलाह दी है। अमेरिका के मिशिगन में रहने वाली 10 साल की ब्रिया ने इनोवेटिव और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ मस्क को खत लिखकर सुझाव दिया है। मस्क ने भी बच्ची के पत्र का न सिर्फ जवाब दिया है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। ब्रिया ने अपने पत्र में मस्क के टेस्ला कार के आइडिया को भी सराहा।

Thank you for the lovely letter. That sounds like a great idea. We'll do it! https://t.co/ss2WmkOGyk

ब्रिया ने यह पत्र डाक से भेजने के साथ ही अपने पिता से कहकर ट्विटर पर भी पोस्ट करवा दिया था। इस बात का जिक्र उसने अपने पत्र में भी कर दिया था। अंत में ब्रिया ने लिखा कि मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि मुझे यह अपने शिक्षकों और दोस्तों के साथ साझा करना है। ब्रिया ने खुद को एलोन मस्क का ग्रीन फैन करार दिया।

@elonmusk Elon, my daughter wrote you a letter for a school project. She mailed it to Tesla, but I figured I'd paste here. Thank you! pic.twitter.com/ntGEL9WCh3