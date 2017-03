होली में बढ़चढ़ कर लें हिस्सा, होंगे ये फायदे

होली में बढ़चढ़ कर लें हिस्सा, होंगे ये फायदे

जयंती रंगनाथन

First Published:09-03-2017 02:35:46 PM Last Updated:10-03-2017 09:45:27 AM

प्रसिद्ध कवि नजीर अकबराबादी कहते हैं- जब फागुन रंग झमकते हों, तब देख बहारें होली की और दफ के शोर खड़कते हों, तब देख बहारें होली की परियों के रंग दमकते हों, तब देख बहारें होली की खूब शीश ए जाम छलकते हों, तब देख बहारें होली की महबूब नशे में छकते हों, तब देख बहारें होली की ‘त्योहार होते ही मनाने के लिए हैं,’ कहते हैं मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर कुंतल अरोड़ा। वे भी इस बात से इनकार नहीं करते कि धीरे-धीरे लगभग सभी त्योहार मोहल्ले या कॉलोनी से होते हुए घर की परिधि तक सिमटते जा रहे हैं। वे कहते हैं, ‘जब हम बच्चे थे, तब भी होली के दौरान परीक्षाएं सिर पर होती थी। पर कोई हमसे यह नहीं कहता था कि होली मत खेलो या होलिका दहन में भाग ना लो। ना ही घर में किसी को यह चिंता रहती थी कि रंगों मंे भीग-भाग कर हम बीमार ना पड़ जाएं। आज मैं पाता हूं कि अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनके बच्चे परीक्षा के समय कहीं होली के रंगों या खाने-पीने की वजह से बीमार ना पड़ जाएं।’ डॉक्टर कुंतल की तरह सौंदर्य विशेषज्ञ अंबिका पिल्लई को भी लगता है कि महिलाएं अपनी त्वचा और बालों के बिगड़ने के चलते रंग लगाने से बचती हैं। समाज शास्त्री डॉ. उत्पल वर्मा कहते हैं, ‘मैं बनारस, लखनऊ और भोपाल में ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, जो होली के दिन बस रस्मी रंग लगाते हैं और फिर अपने घर में कैद हो जाते हैं। यानी त्योहारों को मनाने से बचने वाले हर कहीं हैं।’ बहुत से फायदे हैं होली के त्योहार के त्योहार मनाने का सीधा संबंध खुशियों के प्रदर्शन से होता है। इन दिनों अगर घर में कोई ऐसी बात हो गई है, जिससे घर के किसी सदस्य का मूड खराब है, तो पूरा परिवार त्योहार नहीं मनाता। जैसे उनके परिचित एक परिवार में बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, तो परिवार ने होली का ही बहिष्कार कर दिया। उनका मानना है, ‘घर के सभी सदस्यों का मिल कर त्योहार मनाना अपने आप में एक खुशी का अवसर है और हर परिवार को किसी भी कीमत पर यह अवसर नहीं छोड़ना चाहिए।’ तनाव होते हैं दूर डॉक्टर कुंतल कहते हैं, ‘होली की तैयारी, रंगों का चुनाव, घर में बनते पकवानों की खुशबू और फिर सबका साथ मिल कर होली खेलना अपने आप में इतनी उत्तेजना पैदा करता है, कि इससे कई छोटे-मोटे तनाव अपने आप दूर हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप की शिकायत रहती है, तनाव रहता है, उनके लिए तो और भी जरूरी है कि सब कुछ भूल कर उत्सव मनाएं।’ उत्पल वर्मा अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, ‘होली हम सबके लिए बहुत बड़ा अवसर होता था मिलने-मिलाने और मस्ती करने का। इस दिन हम बच्चे अम्मा को भी नाचते-गाते देखते थे। घर-मोहल्ले की औरतें टोली बना कर खूब खेलती थीं होली और हम बच्चे अपने खेल के बाद छिप कर उन्हें देखा करते थे। कभी-कभी हम बाबू जी की गिलास से उनकी नजरें बचा कर एकाध घूंट भांग भी पी लिया करते थे।’ इस दिन खानपान और परंपरा जस की तस रखें कई परिवारों में अब ना वो बड़े-बूढ़े रहे, ना बच्चे। बच्चे काम के सिलसिले में घर-बार से अलग हो गए। पर उत्सव मनाने के लिए कारणों की तब भी कमी नहीं। उत्पल के अनुसार-सबसे अच्छा तो यह होगा कि त्योहार मनाने के लिए बहानों की तलाश ना की जाए। बल्कि जितना हो सके, उतना पारंपरिक रूप से उसे मनाया जाए, ताकि नई पीढ़ी भी तमाम पहलुओं से रूबरू हो सके। अगर होली के दिन परिवार में गुझियाऔर दही बड़े बनाने का रिवाज है, तो उसकी जगह मोमो या हलवा ना बनाएं। बच्चे कुछ खास पकवानों से भी त्योहार की खुशबू सूंघने लगते हैं, जो उनको परिवार से और संस्कारों से जोड़ता है।’ पारंपरिक खानपान हैं सेहत की राह मौसम बदल रहा है और इस मौसम में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल त्वचा की कई परेशानियों को दूर करता है। सर्दियों की खुश्की जाती हैे, नए मौसम से त्वचा का परिचय होता है और इस दिन कांजी पीना, मीठा खाना शरीर को यह चेतावनी देता है कि मौसम बदल रहा है, अब अपना खान-पान बदल डालो। थकान कम, सुकून ज्यादा परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाना किसी थेरेपी से कम नहीं। डॉ. उत्पल कहते हैं कि त्योहार की उत्तेजना शरीर में खून की गति बढ़ाती है और यह सुकून किसी बॉडी मसाज से कम नहीं है। नकारात्मकता खत्म होती है किसी भी त्योहार से मुंह फेर लेना नकारात्मकता को जन्म देता है। यह कहते हैं अमेरिका से प्रसिद्ध समाज शास्त्री रुडोल्फ टिमोथी। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय मंे लगभग आठ हजार लोगों पर यह प्रयोग किया और पाया कि समाज से कट कर रहने वाले लोगों में मानसिक तौर पर बीमार पड़ने की आशंका 57 प्रतिशत ज्यादा होती है। अगर आप किसी शारीरिक परेशानी से लड़ भी रही हैं, तब भी अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ त्योहार मनाइए। आपके ठीक होने की गति लगभग 12 प्रतिशत बढ़ जाएगी। जीवन में नया रंग आता है घर के बच्चों के सही विकास के लिए यह जरूरी है कि उन्हें आप परिवार की रीति-रिवाजों से जोड़ कर रखें। बच्चे त्योहारों को संस्कार के रूप में देखते हैं और उस उम्र में पालन कर खुश होते हैं। यही अवसर है जब आप बच्चों को घर के कामों में लगवाएं, उनके साथ खेलें और घर के बड़ों की इज्जत करना सिखाएं। रूटीन से हट कर कुछ अलग करना हर व्यक्ति की जिंदगी में नयापन भरता है। हमारे यहां त्योहार और शादी ऐसे ही अवसर ले कर आते हैं। इस नयेपन से सराबोर होने के बाद रूटीन के काम में वापस उलझने के लिए एक तरह से ऊर्जा आ जाती है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web