सावधान: ज्यादा तला-भुना खाना से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा

वाशिंगटन | एजेंसी

First Published:23-01-2017 10:36:49 PM Last Updated:23-01-2017 10:36:49 PM

अमेरिका की खाद्य प्रमाण संस्था (एफएसए) ने अधिक तली-भुनी चीजों के सेवन से बचने की सलाह दी है। संस्था का कहना है कि आलू के अधिक तले हुए चिप्स या फ्रेंच फ्राई खाने से कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। एफएसए ने तो ज्यादा कुरकुरे टोस्ट को भी खतरनाक खाद्य पदार्थों की सूची में डाल दिया है। संस्थान ने ताजा चेतावनी जारी की है जिसमें उसने तले हुए, बेक किए गए या भूने गए खाद्य पदार्थों से तौबा करने की नसीहत दी है। एफएसए ने वेफर चिप्स के स्थान पर हल्के मोटे चिप्स खाने की सलाह दी है। इसके साथ ही उसने लोगों को उबाले हुए, मसले हुए या भाप पर पकाए गए खाने को तरजीह देने को कहा है। एफएसए का कहना है कि आलू को जहां तक हो सके फ्रिज में न रखें। इससे आलू में रसायन क्रिया होने लगती है जिससे एक्रिलामाइड का स्तर बढ़ने लगता है। एफएसए ने फास्ट फूड कंपनियों के प्रतिनिधि कारोबारी संगठनों से इस बाबत बात की है, ताकि उन्हें इस समस्या के प्रति जागरूक किया जा सके। एफएसए के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर गाय पॉपी ने कहा कि खाने में एक्रिलामाइड की बढ़ी हुई मात्रा किसी भी उम्र के व्यक्ति में कैंसर का कारण बन सकती है। क्या होता है एक्रिलामाइड

एक्रिलामाइड एक तत्व होता है, जो ज्यादातर स्टार्च वाले खाद्य पदार्थों जैसे आलू या ब्रेड में पाया जाता है। आलू के चिप्स या फ्रेंच फ्राई में इसकी मौजूदगी का पता 2002 में एरीट्रिया की शोधकर्ता ईडन तारेके ने लगाया था। उनका कहना है कि आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राई या टोस्ट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने से उनमें एक्रिलामाइड बनने लगता है। एक्रिलामाइड तंबाकू के धुएं में भी पाया जाता है। यह जानवरों पर हुए कुछ शोध में उनमें कैंसर का कारक भी बनकर उभरा है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: us food proof body fsa advice more fried things gruyere food may cause cancer

From around the Web