टनकपुर में रीवर राफ्टिंग को साक्षात्कार

टनकपुर। हमारे संवाददाता

First Published:28-12-2016 09:37:56 PM Last Updated:28-12-2016 09:40:51 PM

कुमाऊं मंडल के संयुक्त रूप से टनकपुर टीआरसी में बुधवार को राफ्टिंग उपकरणों की जांच की। इसके साथ ही रिवर गाइड/क्वाकर का साक्षात्कार व शारीरिक परीक्षण किया गया। पर्यटन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ऐरी ने बताया कि इसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, नेशनल आउटडोर लिडरशिप स्कूल रानीखेत, रियल एडवेंचर लोहाघाट व स्कोलाइन ट्रेवल वेंचर स्यामलाखेत भवाली नैनीताल के राफ्टिंग ट्रेनरों ने भाग लिया। उन्होने बताया कि इनमें से करीब 15 युवा ट्रेनरों ने राफ्टिंग के लिए आवेदन किया है। सभी का बुधवार को टनकपुर टीआरसी में परीक्षण किया गया। टनकपुर परिक्षेत्र के बीच ठुलीगाड़ लोहे के पुल के समीप राफ्टिंग के नये ट्रेनरों का प्रशिक्षण किया गया। प्रशिक्षण पास होने के बाद लाइसेंस जारी किये गये। उन्होंने बताया इससे पूर्व में वर्ष 2013-14 में इसका प्रक्षिक्षण बागेश्वर में किया गया था। कुमाऊं एडवेंचर एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी ने बताया कि क्षेत्र में युवाओं की आवश्यकता को देखते हुए एसोसिएशन की मेहनत व पर्यटन सचिव शैलेश बगौली के प्रयासों के बाद क्षेत्र के राफ्टिंग ट्रेनरों को यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने बगौली का आभार भी जताया। उन्होंने बताया कि पूर्व में कैंप हमेशा ऋषिकेश गंगा नदीं में लगाया जाता था। कुमाऊं के लोगों को लाइसेंस के लिए ऋषिकेश जाना पड़ता। इस अवसर पर आईटीबीपी के प्रतिनिधि केवल सिंह, सदस्य आईप्रो अरविन्द भारद्वाज, यूके ट्यूरिज के आरएस ऐरी, सीएमएस एसएच ह्यांकी, उप निदेशक पूनम चंद, प्रचार अधिकारी प्रदीप सिंह नेगी, यूफओ रविन्द्र कवानी आदि मौजूद थे।

Web Title: Uttarakhand Kumaon Mandal rafting equipment check, to be jointly examined Tanakpur TRC rafting equip

