केजीवी में एसडीएम ने ऊनी वस्त्रों का किया वितरण

टनकपुर। हमारे संवाददाता

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एसडीएम अनिल कुमार चन्याल के माध्यम से 110 बच्चों को ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। इस दौरान आवासीय छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर स्वागत किया। बतौर मुख्य अतिथि विधायक हेमेश खर्कवाल ने कहा कि बालिका शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वार्डन प्रेमा ठाकुर ने विद्यालय के क्रिया कलापों और प्रगति रिपोर्ट से रूबरू कराया। साथ ही विधायक निधि से विद्यालय को फ्रिज, गीजर, सीसीटीवी आदि मुहैया कराने के लिए विधायक का आभार भी प्रकट किया। इस मौके पर समन्वयक डीडी जोशी, शिक्षिका सारिका सक्सेना आदि मौजूद रहे।

