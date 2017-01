रानीखेत साथ चलने का वादा तोड़ चले गए ओमपुरी

हल्द्वानी दीप भट्ट

First Published:06-01-2017 07:09:12 PM Last Updated:06-01-2017 07:11:26 PM

ओम पुरी नहीं रहे। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे टीवी पर अचानक यह न्यूज फ्लैश हुई तो सहसा इस पर यकीन नहीं हुआ। तुरंत फोन उठाया और कॉल की। दूसरी ओर से ईशान (ओम पुरी के बेटे) की आवाज सुनाई दी। रुआंसे हुए ईशान से महज 30 सेकंड तक हुई बातचीत के बाद इस दुखद सूचना पर विश्वास करना ही पड़ा, जिसे दिल अब तक झुठला रहा था। फोन रखा और कुछ पल सामने शेल्फ में रखी उस किताब की ओर हाथ बरबस बढ़ गए, जिसमें ओम पुरी की कहानी छपी थी। पन्ने टटोलते-टटोलते आंखों के आगे करीब चार महीने पहले बीत चुकी एक शाम का नजारा कौंध गया।15 सितंबर की शाम चार बजे का वक्त था। सदाबहार मुंबई के मौसम में उस दिन कुछ उमस सी थी। मौसम के असर की इस बेचैनी के साथ कदम वर्सोवा के यमुनानगर स्थित ओम पुरी के घर की ओर बढ़ गए। घर पहुंचा, कॉल बेल बजाई। चंद मिनटों के बाद दरवाजा खुला तो सामने ओम पुरी का ठीक वैसा ही खिलखिलाता चेहरा नजरों के सामने था, जैसा आज किताब में छपा हुआ दिख रहा है। अपने चिरपरिचित बेतकल्लुफ अंदाज के साथ ओम मुझे भीतर ले गए। सोफे पर पसरते ही शुरू हो गया बातचीत का दौर। फिल्मों की शुरुआत, विकास, कल और आज का बॉलीवुड से लेकर देश-दुनिया के तमाम मसलों पर बातों के बीच कब शाम घिर आई पता ही नहीं चला। तब कतई यह भान नहीं था कि ओम से यह मुलाकात आखिरी होगी। बातचीत के उस दौर में ओम ने कहा था, ‘दोस्त, तुम्हारा उत्तराखंड बेहद खूबसूरत है। मैं वहां आना चाहता हूं, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि फिल्म की शूटिंग के लिए वहां आ सकूं। यकीन मानिए, उनकी जुबान से जिस वक्त ये लफ्ज निकल रहे थे, उनकी आंखों में एक अलग सा दर्द उभर रहा था। कुछ पल रुककर ओम ने बताया, ‘दस साल हो गए शायद, बिट्टू (वरिष्ठ पत्रकार बिट्टू सहगल) के साथ रामनगर में एक प्रोग्राम में मैं आया था। फिर कहा, ‘उस वक्त किसी ने रानीखेत के बारे में बताया था। जाने की तैयारी भी हो ही गई थी कि लौटना पड़ा। लेकिन दोस्त, अब मैं हर हाल में रानीखेत आऊंगा। ओम ने इसके बाद वादा किया कि वह नवंबर में रानीखेत आएंगे। नवंबर में कार्यक्रम टला तो ओम ने 13 जनवरी को आने का पक्का वादा किया, लेकिन नियति को शायद यह मंजूर नहीं था। ओम अपना वादा तोड़कर चले गए...जिंदगी में कुछ पल सुकून चाहिएकभी अपनी खास अदाकारी तो कभी अपने बयानों की वजह से दुनिया की नजरों में रहने वाले ओम पुरी भीतर से शायद कुछ तनहा हो चुके थे। ओम कभी इस मसले पर खुलकर बोलते नहीं थे, लेकिन इशारा जरूर करते थे। ओम रानीखेत भी सिर्फ इसलिए आना चाहते थे कि दुनियावी झंझावातों से दूर हो सकें। उन्होंने कहा था, ‘मैं कुछ दिन ऐसी जगह पर जाना चाहता हूं दोस्त, जहां सुकून के पल पा सकूं।बताओ मैंने और नसीर ने किसको कॉपी कियाफिल्मी कलाकारों के बारे में ओम बेबाक राय रखते थे। कॉमर्शियल सिनेमा के अधिकतर नामी कलाकारों को वे कॉपी करने वाला मानते थे, लेकिन नसीरुद्दीन शाह उनके पसंदीदा रहे। बातचीत में उन्होंने कहा था, ‘राजकपूर ने चार्ली चैप्लिन की नकल की। राजेश खन्ना देव आनंद को फॉलो करते रहे और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग पर दिलीप कुमार के अभिनय की छाप है। आगे बोले, ‘अब तुम ही बताओ भाई, ओम पुरी और नसीरुद्दीन ने कभी किसी एक्टर की नकल की? वह मानते थे कि आर्ट्स सिनेमा में ही स्वाभाविक कलाकार मिलते हैं।मैं, नसीर और अनुपम क्या बूढ़े नहीं?बातचीत में ओम फिल्म इंडस्ट्री के रवैये पर भी काफी खफा दिखे थे। उन्होंने कहा, फिल्मों में बूढ़े व्यक्ति के जितने भी रोल हैं, आखिर वे अमिताभ बच्चन को ही क्यों मिलते हैं। मैं, नसीर और अनुपम भी तो बुजुर्ग हो चले हैं। प्रोड्यूसर-डायरेक्टर हमारा ऑडिशन क्यों नहीं लेते? अब नहीं होगा दूसरा ओमपुरीअभिनेता हेमंत पांडे ने ओम पुरी को श्रद्धांजलि में कहा है कि अब दूसरा ओम पुरी नहीं होगा। चार दिन की चांदनी में उनके साथ काम करने का मौका मिला। अभिनय के एक युग का अंत हो गया है। नैनीताल से अभिनेता इदरीस मलिक ने कहा ओम पुरी स्वाभाविक अभिनय करने वाले कलाकार थे। जहूर आलम ने कहा ओमपुरी ने चॉकलेटी और चिकने-चुपड़े हीरो की इमेज को तोड़कर एक कॉमनमैन को परदे पर प्रतिष्ठित किया।

