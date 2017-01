रुद्रपुर में मुद्दे जस के तस, सरकारें बदलती गईं

रुद्रपुर कार्यालय संवाददाता

First Published:12-01-2017 09:29:41 PM Last Updated:12-01-2017 09:31:09 PM

प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने हिन्दुस्तान के रुद्रपुर कार्यालय में राजनीति और चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में रुद्रपुर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दलगत राजनीति के ऊपर उठकर आम जनता के मुद्दों और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर आगंतुकों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा में शहर से लेकर प्रदेश की राजनीति तक चर्चा हुई। इस दौरान शहर के कई उपलब्धियों गिनाई गईं, तो ज्वलंत मुद्दों के अब तक हाशिए में रहने के लिए वक्ताओं ने राजनीतिक पार्टियों के साथ नौकरशाही को भी जिम्मेदार बताया। यह बोले लोग- पांच साल में रुद्रपुर के लिए उपलब्धियां और खामियां सरकार ने कोई विशेष काम नहीं किया। जनप्रतिनिधि के तौर पर भी कोई प्रभावी काम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज का निर्माण जरूरी था। सीपीयू आई पर यातायात व्यवस्था में प्रभावी सुधार नहीं दिखा। -महेश बब्बर, महामंत्री, सनातन धर्म महासभा शहर की बड़ी जरूरत तहसील इस दौरान मिली। जाम से निजात दिलाने के लिए किच्छा बाइपास में पुल बने। यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए और काम की दरकार है। खासतौर पर स्कूलों की टाइमिंग के समय बेहतर ट्रैफिक प्लान होना जरूरी है। -दिवाकर पांडे, एडवोकेट न तो सरकार और न ही स्थानीय प्रतिनिधि ने कोई उल्लेखनीय काम किया। सामाजिक सद्भभाव इन पांच सालों में बना रहा, यही शहर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकास के नाम पर कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ। -राजेश बंसल, जिलाध्यक्ष, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल विधायक ने समस्याओं को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाया लेकिन काम नहीं हुए। पार्किंग जैसी अहम समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हम वर्तमान में जी रहे हैं लेकिन शहर के भविष्य का पता नहीं है। समस्याओं को लेकर कई बार व्यापार मंडल ने प्रयास किए लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। -संजय जुनेजा, नगर अध्यक्ष, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अतिक्रमण प्रमुख समस्या बन गई है। राजनीतिक दलों से अधिक इसके लिए आम जनता जिम्मेदार है। सामाजिक संस्थाओं को भी शहर की सूरत सुधारने के लिए आगे आना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। -भरत लाल शाह, अध्यक्ष, शैल सांस्कृतिक समिति गलत को गलत और सही को सही कहा जाए तो सकारात्मक राजनीति होगी। जनता को खुद समस्याओं के निदान के लिए आवाज उठानी चाहिए, सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। विरोध की जगह अगर सकारात्मक राजनीति होती तो समस्याएं सुलझतीं। -मुकुंद भंडारी, पूर्व पार्षद सिडकुल के जरिये नये-नये उद्योग तो खुले लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार को लेकर इसमें वरीयता नहीं मिल पायी। शहर की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी रही है। -हरीश सुखीजा, नगर अध्यक्ष, भाजपा राज्य गठन के सोलह वर्ष बाद भी प्रदेश में राजनीति अपना मुकाम नहीं बना पाई है, राजनेता लोगों के नजदीक जरूर पहुंचे हैं, मगर उनकी समस्याएं जस की तस ही बनी हुई हैं। -सुरमुख सिंह विर्क, प्रधान, गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा प्रबंध कमेटी विकास के नाम पर बने उत्तराखंड में विकास अब भी लोगों से कोसों दूर है, शहर में यातायात-पार्किग की समस्या जस की तस ही बनी हुई है। -सुशील गाबा, युवा कांग्रेसी नेता बदलाव जरूरी है, बदलाव आएगा तो स्थितियां भी बदलेंगी। इतना जरूरी है पार्टी कोई भी हो जनप्रतिनिधि को जब जनता चुनें तो उसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी के लिए काम करना चाहिए। -चंद्रेश्वर राव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, बसपा जिले में सिडकुल बनाने के बावजूद स्थानीय युवाओं की उपेक्षा हुई है। कंपनियों में कार्यरत 80 फीसदी से ज्यादा युवा बाहर का है। जबकि स्थानीय युवा मात्र ठेकेदारों के अंतर्गत ही काम करने को मजबूर हैं। -नेत्रपाल मौर्य, भाजपा नेता राजनेता चुनाव जीतने तक तो तमाम दावे करते हैं। जीतने के बाद वह लोगों के बीच जाने से बच रहे हैं। प्रदेश में सिर्फ बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। -दिनेश चंद्र भट्ट, कार्यकर्ता, शैल सांस्कृतिक समिति क्या चाहिए शहर को- हिन्दुस्तान के कार्यक्रम चाय पर चर्चा के दौरान शहर की रुद्रपुर की जरूरतों को लेकर अतिथियों ने अपने-अपने सुझाव दिए। साथ ही विकास के लिए रोड मैप तैयार करने के साथ ही इसके सटीक क्रियान्वयन को लेकर धरातल पर काम करने की दरकार बताई। यह टॉप टेन मुद्दे इस दौरान शहर के विकास और आम आदमी की जरूरत के रूप में सामने आए। 1-इंजीनियरिंग कॉलेज, तराई यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज समेत बेहतर शैक्षिक संस्थाओं की दरकार। एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रुद्रपुर। 2-मलिन बस्तियों की विनियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो और इनके विकास के लिए बेहतर ढांचा तैयार हो। 3-शहर में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 20 हजार आवास बनाए जाएं। रुद्रपुर में नजूल भी भूमि पर यह आसानी से बन भी सकते हैं। 4-शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर जल्द से जल्द धरातल पर काम शुरू हो, ताकि कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था बने। 5-यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाए। खासतौर पर स्कूली बच्चों के आने जाने वाले समय पर सुरक्षा की ओर खास ध्यान दिया जाए। 6-शहर में बड़ी समस्या पार्किंग की है। इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए शहर में अधिक से अधिक पार्किंग स्थल विकसित किए जाएं। 7-बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे उद्योगों का विकास हो। इससे अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 8-शहर में पार्कों की हालत खस्ता है। सभी पार्कों का सौन्दर्यीकरण कर इन्हें जनता के लिए सुलभ बनाया जाए। 9-गरीब तबके की जरूरतों को देखते हुए साप्ताहिक बाजार कई जगहों पर लगाने की व्यवस्था बनायी जाए। 10-शहर की बस्तियों में पेयजल की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं का विकास किया जाए।

