व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं शिक्षा और आदर्श: स्वामी मित्रानंद

पंतनगर हमारे संवाददाता

First Published:12-01-2017 06:50:29 PM Last Updated:12-01-2017 07:00:51 PM

पंतनगर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय युवा सशक्तिकरण कौशल विकास, अवसर चुनौतियां तथा भविष्यगत रणनीतियां था। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह स्टीवेंशन स्टेडियम से युवा रैली के साथ हुई। रैली विवि के गांधी हॉल में आकर समाप्त हुई। रैली का नेतृत्व प्रमुख वक्ता स्वामी नरसिम्हानंद, डॉ.आरएल रैना और डॉ.अपराजिता ने किया। वहीं संगोष्ठी का शुभारंभ रतन सिंह ऑडीटोरियम में दीप प्रज्जवलन के साथ करते हुए विशिष्ट अतिथि चिन्मय युवा मिशन, चेन्नई के स्वामी मित्रानंद ने कहा कि शिक्षा और आदर्श ही व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं और यदि हम एक आदर्श, एक सत्य को जीवन का ध्येय बना लें, तो जीवन स्वयं ही उत्कृष्ट हो जाएगा। कौशल विकास की बारीकियों और युवाओं को कुशल बनाने के विषय में यूकोस्ट के महानिदेशक डॉ.राजेन्द्र डोभाल ने कहा कि ऐसे तंत्र का निर्माण किया जाए जिससे युवाओं की कुशलता को सही दिशा दी जा सके। संगोष्ठी में युवा पत्रिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर पंत विवि के कुलपति डॉ.जे.कुमार, माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.बीके कुठियाला, जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय के डॉ.आरएल रैना, दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव अतुल जैन, उत्तरांचल उत्थान परिषद के अध्यक्ष प्रेमजी बाड़ाकोटी को सम्मानित भी किया।इस अवसर पर मायावती आश्रम, चंपावत के स्वामी नरसिम्हानंद महाराज, विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी की सुश्री रेखा दवे, चिन्मय युवा मिशन, चेन्नई के स्वामी मित्रानन्द, यूकोस्ट, देहरादून के महानिदेशक डॉ.राजेन्द्र डोभाल, पंतनगर विवि के कुलपति डॉ.जे.कुमार, डॉ.शिवेन्द्र कश्यप आदि उपस्थित रहे।

