हल्द्वानी के 163 पोलिंग बूथों के लिए मिलीं 224 ईवीएम, सबसे ज्यादा 299 ईवीएम भीमताल विस क्षेत्र को दी गईं

हल्द्वानी। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:16-01-2017 08:02:59 PM Last Updated:16-01-2017 08:10:22 PM

एमबीपीजी महाविद्यालय में सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष कंप्यूटर से प्रथम रैन्डमाजेशन कर ईवीएम मशीनें विधानसभावार आवंटित कीं। जनपद नैनीताल में छह विधानसभाओं के लिए 914 मतदान केंद्रों के लिए 1467 ईवीएम मशीनों का आवंटन किया गया। हल्द्वानी विधानसभा के 163 मतदान केंद्रों में ईवीएम के साथ पहली बार प्रयोग हो रही वीवीपीएटी मशीन का भी रैंडमाईजेशन कर आवंटन किया गया। विधानसभा लालकुआं के 133 मतदान केंद्रों के लिए 133 ईवीएम के साथ 38 ईवीएम रिजर्व रखे गए। 30 मशीनें मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए आवंटित की गई। इस तरह लालकुआं विधानसभा को 201 ईवीएम मशीनें आवंटित की गई। भीमताल को 151 मतदान केंद्रों के लिए 151 ईवीएम के साथ 120 ईवीएम रिजर्व रखी गई। 28 मशीनें मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए, भीमताल विधानसभा को कुल 299 ईवीएम मशीनें, नैनीताल विधानसभा को 152 मतदान केंद्रों के लिए 152 ईवीएम के साथ 96 ईवीएम रिजर्व रखी गईं। साथ ही 28 मशीनें प्रशिक्षण के लिए रखी गईं। नैनीताल विधानसभा को कुल 276 ईवीएम मशीनें, हल्द्वानी विधानसभा को 163 मतदान केंद्रों के लिए 163 ईवीएम देने के साथ ही 33 ईवीएम रिजर्व रखी गईं। साथ ही 28 मशीनें प्रशिक्षण के लिए रखी गई हैं। हल्द्वानी विधानसभा को कुल 224 ईवीएम मशीनें व 195 वीवीपीएटी मशीने आवंटित की गईं। कालाढूंगी विधानसभा को 183 मतदान केंद्रों के लिए 183 ईवीएम के साथ 44 ईवीएम रिजर्व रखी गई हैं। साथ ही 32 मशीनें प्रशिक्षण के लिए रखी गई हैं। कालाढूंगी विधानसभा को कुल 259 ईवीएम मशीनें, व रामनगर विधानसभा को 132 मतदान केंद्रों के लिए 132 ईवीएम के साथ 41 ईवीएम रिजर्व रखी गई हैं। साथ ही 32 मशीनें प्रशिक्षण के लिए रखी गई हैं। रामनगर विधानसभा को कुल 208 ईवीएम मशीनें आवंटित की गई हैं। रैंडमाईजेशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी, उप निर्वाचन अधिकारी जसवंत राठौर, परियोजना निदेशक डा. महेश कुमार, नोडल ईवीएम एनएस नेगी, पीएस जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी, कांग्रेस प्रतिनिधि एनबी गुणवन्त, भाजपा प्रतिनिधि गणेश पंत और चन्दन सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। प्रेक्षक मनीषा ने किया एमसीएमसी का निरीक्षण हल्द्वानी। भारत निर्वाचन आयोग प्रेक्षक डा. मनीषा वर्मा ने सोमवार देर शाम मीडिया प्रमाणीकरण एवं मीडिया अनुवीक्षण कार्यालय एमसीएमसी का निरीक्षण किया। कर राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री आदि की मंजूरी संबंधी पंजिका एवं प्रपत्र भी जांच की। नोडल एमसीएमसी योगेश मिश्रा, उप निर्वाचन अधिकारी जसवंत राठौर ने प्रेक्षक को बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से मंजूरी के लिए दी जा रही प्रचार सामग्री गहराई से परीक्षण के बाद ही मंजूर की जा रही है। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए केबल चैनलों पर चलाए जा रहे स्क्राउल के साथ विभिन्न चैनलों, समाचार पत्रों की दरों आदि की भी विस्तृत जानकारी दी। यहां सहायक आयुक्त मनोरजन वीके रस्तोगी, बीके मिश्रा, हेमन्त रौतेला, एनएस नपच्याल और नोडल स्वीप नीरज जोशी आदि रहे। स्वीप प्रेक्षक डा. मनीषा वर्मा ने सोमवार को कालाढूंगी और रामनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचीं। उन्होंने वोटर फैसिलिटेटर सेंटर और न्यूनतम मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने एनएसएस और महिला समूहों की ओर से चलाई जा रही जागरुकता रैलियों और नुक्कड़ नाटक भी देखे। उन्होंने रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर के साथ नोडल स्वीप को निर्देश दिए कि विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरुकता रैलियों के साथ होर्डिंग्स पोस्टर लगाए जाएं। डा. वर्मा ने मतदान केंद्रों में जाकर बीएलओ को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीएलओ मतदाता पहचान पत्र वितरण के मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करें। यहां कालाढूगी आरओ प्रमोद कुमार, आरओ रामनगर परितोष वर्मा, नोडल स्वीप नीरज जोशी, एनएसएस समन्वयक एलएम पांडे आदि मौजूद रहे।

