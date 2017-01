बारिश के पानी का संचय करेगा प्रशासन

फरीदाबाद। कार्यालय संवाददाता

First Published:21-01-2017 05:10:41 PM Last Updated:21-01-2017 05:20:22 PM

फ्लैग-योजना को अमल में लाने के लिए उपायुक्त ने की चर्चा, पुराने हारवेस्टिंग प्लांटों को दुरुस्त किया जाएगाफरीदाबादकार्यालय संवाददातानवनियुक्त उपायुक्त समीरपाल के प्रयास रंग लाए तो इस बार मानसून में बारिश के पानी का संचय किया जाएगा, ताकि स्मार्ट सिटी में पानी की किल्लत को कम किया जा सके। इस कड़ी में सबसे पहले यहां लगे रेनवाटर हारवेस्टिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद यमुना किनारे बड़ी झील बनाने पर काम होगा। कामकाज संभालते ही उपायुक्त ने पानी संचय के लिए सभी महकमों के अधिकारियों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। इस योजना पर अमली जामा पहनाने से पहले एक खाका तैयार किया जाएगा, ताकि संभावित क्षेत्रों में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके।-------------------------------मुख्यमंत्री कर चुके हैं झील बनाने की घोषणाराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से गिरते भूजल स्तर से चिंतित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिला फरीदाबाद में यमुना किनारे एक बड़ी झील बनाने की घोषणा कर चुके हैं, जिसका क्षेत्रफल पचास से सौ एकड़ हो सकता है। हालांकि इस घोषणा को लेकर मौके पर अभी कोई काम नहीं हो सका है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम में यमुना से गुजरने वाले यमुना के पानी का संचय करने की जरूरत महसूस की है। पिछले वर्ष चंडीगढ़ में एक बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित घोषणा पर काम करने के निर्देश दिए थे। अलग बात है, झील कहां होगी, उसके लिए जमीन का सरकार अधिग्रहण करेगी या फिर किसानों से पट्टे पर जमीन लेगी या फिर सिंचाई विभाग की जमीन को ध्यान में रखकर संभावित झील का निर्माण किया जाएगा? ऐसे सवालों का जवाब अभी नहीं मिल पाया है।-------------------------------बड़खल झील तक पानी पहुंचाना प्राथमिकतानवनियुक्त उपायुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि बड़खल झील तक पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगा, जिसके जरिये पर्यावरण में सुधार होगा, साथ ही स्मार्ट सिटी के जलस्तर में सुधार होगा। सभी को अब समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। हर काम का समय तय किया जाएगा, ताकि बेहतर परिणाम मिल सकें। इसके अलावा नगर निगम सहित बाकी महकमों की तरफ से लगाए गए वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम की जांच की जाएगी। जरूरत के मुताबिक उनको दुरुस्त किया जाएगा।--------------------------------चार सौ फुट तक जा चुका है जलस्तरएनआईटी क्षेत्र की अधिकांश कॉलोनियों में पानी आपूर्ति के लिए नगर निगम की तरफ से लगाए जा रहे ट्यूबवेल की बोरिंग के रिकार्ड पर नजर डाली जाए तो इनमें अधिकांश क्षेत्रों में चार सौ फुट तक बोरिंग की जा रही है। इसके बाद ही पीने योग्य पानी मिल पाता है। इससे ऊपर गाद मिलती है या फिर पानी का स्वाद खारा होता है। खासतौर से जवाहर कॉलोनी, पर्वतीया कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी मुख्य हैं।-------------------------निगम के प्रयास रहे विफलपानी संचय के लिए निगम ने जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में रेनवाटर हारवेस्टिंग के 150 बोर किए गए थे। प्रत्येक पर करीब एक लाख रुपये की लागत आई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इनमें से अधिकांश मिट्टी से अट चुके हैं। पार्षदों ने भी इस मुद्दे को कई बार निगम सदन में उठाया। निगम अफसर नहीं चेते। निगम सभागार के पास मेट्रो मोड पर भी एक रेनवाटर हारवेस्टिंग प्लांट लगाया गया था, वो भी नाकाम रहा। लोगों ने अपने घरों में जो हारवेस्टिंग के लिए बोर किए हुए हैं, उनसे ही वाटर चार्ज होने की उम्मीद की जा सकती है। ----------------------------नगर निगम क्षेत्र के भूजल पर सरकार का हक गिरते भूजल स्तर से बढ़ते पेयजल संकट को लेकर नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने नगर निगम क्षेत्र को कंट्रोल एरिया घोषित किया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी की हुई है। यानी इस पानी पर सरकार का अधिकार है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति बिना नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की इजाजत के बोरिंग नहीं कर सकता। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में भूमिगत जल स्रोत से करीब 90 फीसदी पानी का दोहन हो चुका है। बचे पानी को सही लोगों तक सप्लाई करने के लिए सरकार बाध्य है। --------------------------------यहां रहता है जलभराव-नीलम-बीके रोड-नीलम-शहीद भगत सिंह रोड-जवाहर कालोनी, डबुआ कॉलोनी-सेक्टर-16-एयरफोर्स रोड-नेशनल हाईवे अजरौंदा चौक-बल्लभगढ़ मे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोहना पुल मोड़-नगर निगम की आफिसर कॉलोनी-सेक्टर-21-ग्रीनफील्ड का आरओबी-ओल्ड फरीदाबाद का आरओबी-सराय ख्वाजा का आरओबी

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web