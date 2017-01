गड़बड़ियों की जांच के लिए दोबारा आ रही है विधान सभा की पीएसी

गुरुग्राम। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:20-01-2017 09:16:36 PM Last Updated:20-01-2017 09:20:41 PM

नगर निगम कार्यालय में एवं कार्यालय के बाहर हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए विधान सभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) दोबारा गुरुग्राम आ रही है। यह समिति इस बार आफिस में बैठकर दस्तावेजों की पड़ताल के साथ फील्ड में भी जाएगी। इस दौरान आठ संदिग्ध मामलों की मौके पर जांच पड़ताल किया जाएगा। पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पिछले साल 19 दिसंबर को भी जांच पड़ताल किया था। हालांकि उस दौरान ज्यादातर मामलों में यह समिति संतुष्ठ हो गई थी। लेकिन आठ बिंदुओं ने समिति के पदाधिकारियों ने असहमति जताते हुए दोबारा से जांच की जरूरत बताई थी। यह समिति वर्ष 2013-14 की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए जवाबों की जांच कर रही है। निगम अधिकारियों के मुताबिक समिति की ओर से निगम कार्यालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इस बार शेष बचे आठों बिंदुओं की मौके पर पड़ताल की जाएगी। इसके लिए समिति ने सभी बिंदुओं से संबंधित अधिकारियों को पड़ताल के दौरान मौजूद रहने को कहा है। ये हैं लोक लेखा समिति में विधान सभा ने पंचकूला विधायक ज्ञानचन्द गुप्ता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। इसमें ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा सदस्य के रूप में विधायक परमिन्द्र सिंह ढुल, विधायक जय तीरथ, विधायक डॉ. पवन सैनी और विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास के साथ अवर सचिव के रूप में पुरूषोत्तम दत्त, एजी कार्यालय से सुरेन्द्र कुमार तथा अविनाश पासी शामिल हैं। राज्य के किसी भी विभाग के आय व्यय की जांच कर सकती है समिति लोक लेखा समिति का गठन विधान सभा अध्यक्ष ने अपने विशेष अधिकारों के तहत किया है। यह समिति राज्य के किसी भी विभाग, नगर निगम या नगर परिषद के आय एवं व्यय की जांच कर सकती है। खासतौर पर यह समिति उन मामलों की जांच के लिए गठित की गई है जो सालाना आडिट के दौरान संदिग्ध पाए जाते हैं। वर्ष 2013-14 में हुई इसी तरह की आडिट में गुरुग्राम नगर निगम के दो दर्जन से अधिक मामले संदिग्ध पाए गए थे। इनकी जांच के लिए यह समिति 19 दिसंबर 2016 को गुरुग्राम आई थी। इन बिंदुओं की होगी जांच मोबाइल टावर: शहर में किस किस कंपनी के मोबाइल टावर लगे हैं और कहां कहां हैं। इन टावरों को लगाने के लिए निर्धारित शुल्क जमाकर लाइसेंस लिया गया है कि नहीं। यदि शुल्क जमा किया है तो उसकी रसीद का ब्यौरा। समिति ने इन टॉवरों को लगाने की तिथि के साथ इनके नवीनीकरण की तिथि भी पूछी है। साथ में पूछा है कि इसमें कोई कोर्ट केस तो नहीं है। रोड कट चार्ज: किस कंपनी के तार लगाने के लिए कहां कहां सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। तारों को फिट करने के बाद सड़कों की मरम्मत हुई कि नहीं। यदि हुई तो इसका खर्चा कंपनी से लिया गया या निगम ने खुद किया। इन तारों को लगाने के लिए रूट मैप कैसे बनाया गया। सड़कों को खोदने से पहले निगम से अनुमति ली गई कि नहीं। इन्हें लगाने के लिए कोई लीज रेंट बनाया गया कि नहीं एवं इसमें कोई कोर्ट केस तो नहीं है। आय और व्यय: समिति की सबसे बड़ी चिंता नगर निगम के घटते आय एवं इसके श्रोत तथा बढ़ते खर्च को लेकर है। ऐसे में समिति ने नगर निगम के लेखा विभाग से आय एवं व्यय की बिंदुवार जानकारी मांगी है। इसमें यह पूछा गया है कि खर्चों में इस कदर बढोत्तरी कैसे हो रही है, वहीं आय में कमी कैसे आ गई। विज्ञापन अनुमति: समिति ने निगम अधिकारियों से वर्षवार विज्ञापन के लिए अनुमति देने का ब्यौरा मांगा है। पूछा है कि हर साल कितने विज्ञापन लगाने के लिए अनुमति जारी की गई और कितने लगी। इससे निगम को कितनी आय हुई और इसमें से कितनी वसूली हुई और कितना बकाया है। यदि बकाया है तो अब तक उसकी वसूली क्यों नहीं हुई। क्या इसमें भी कोई कोर्ट केस है। सीवरेज सिस्टम: लोक लेखा समिति ने साइबर सिटी के सीवरेज सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसमें पूछा गया है कि अब तक कितनी सीवर लाइन बिछाई गई। कहां कहां काम बाकी है और क्यों बाकी है। अन्य: लोक लेखा समिति ने अपनी जांच की लिस्ट में व्यवसायिक, औद्योगिक एवं बिल्डर एरिया में बिना अनुमति जेनसेट लगाकर विद्युत आपूर्ति करने को भी शामिल किया है। इसमें पूछा है कि बिना अनुमति कैसे जेनसेट लगाए एवं चलाए जा रहे हैं। वहीं मृत पशुओं के शवों का निस्तारण, ज्योति पार्क खत्ता में दुकानों के निर्माण एवं सामुदायिक केंद्र से संबंधित सवाल पूछे गए हैं।

Web Title: Lok lekha samit will visite gurugram Coming back to investigate irregularities in the Assembly PAC

