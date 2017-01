दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर वाहनों के पहिए थमे

गुरुग्राम। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:23-01-2017 09:47:45 PM Last Updated:23-01-2017 09:50:43 PM

गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर कड़ी जांच, इफको चौक पर कार में आग लगने और तीन प्रमुख चौराहों पर निर्माण कार्यों की वजर से सोमवार को एक्सप्रेस वे पर लोगों को जाम से तीन घंटे तक जूझना पड़ा। शुरू में वाहने रेंगते रहे मगर बाद में स्थिति विकट हो गई। जाम की वजह से उद्योग विहार और डीएलएफ क्षेत्र में भी वाहन नहीं निकल पाए। पांच मिनट की दूरी तय करने में उन्हें एक घंटे से भी ज्यादा समय लगा। जाम मुख्य तीन वजहों से लगा। पहला कारण- सिरहौल सीमा पर कड़ी जांच गणतंत्र दिवस पर कड़ी सुरक्षा को देखते हुए सोमवार सुबह करीब सवा आठ बजे सिरहौल बार्डर पर दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ ने एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले सभी वाहनों की बारीकी से जांच शुरू की। इस वजह से जयपुर से दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों को सिरहौल बार्डर पर कुछ वक्त लगा। शुरू में ज्यादा असर नहीं पड़ा मगर धीरे-धीरे जांच वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। एनएचएआई कंट्रोल रूम के अनुसार जांच के कारण 11 बजे तक एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रेलमपेल मच गई। इससे पांच मिनट की दूसरी तय करने में करीब एक घंटा का समय लगने लगा। नतीजतन साइबर हब और उद्योग विहार जाने वालों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। साइबर हब जाने के लिए लोगों को शंकर चौक से यूटर्न लेना पड़ा। दफ्तर जाने वाले भी देरी से पहुंचे। दूसरा कारण- इफको चौक पर धू धू कर जली कार इफको चौक फ्लाइओवर पर सुबह आठ बजे एक कैब दिल्ली को ओर जाते वक्त धधक गई। इंजन से आग लपटे उतरते ही चालक ने किसी तरह कार से उतर कर जान बचाई। इससे वहां अफरातफरी मच गई। कुछ देर के लिए वाहन जहां के तहां खड़े होगए। पहले से ही जांच के कारण सरक रहे वाहन कार जलने से ठहर गए। इनकी कतार सिग्नेचर टावर चौक तक पहुंच गई। फायर अधिकारी बीरबल शर्मा ने बताया कि उन्हें कार जलने की सूचना सवा आठ बजे मिली। जब दमकल की गाड़ी पहुंची तो कार पूरी तरह से जल चुकी थी। इसके साथ ही एनएचएआई के सुरक्षाकर्मी भी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने की कोशिश की। सर्विस लेन पर भी ठहरे वाहन इफको चौक पर कार में आग लगने के कारण दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालक इफको चौक की सर्विस लेन की ओर नीचे आने शुरू हो गए। इससे इफको चौक पर वाहनों का काफी दबाव हो गया। इससे सिग्नेचर टावर से दिल्ली की ओर और जाने वाले वाहन फंस गए। वहां ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला । तीसरा कारण- निर्माण कार्य से परेशानी बढ़ाई- दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस वे के राजीव चौक और सिग्नेचर टावर पर अंडर पास का निर्माण चल रहा है। राजीव चौक पर सीधे गुरुग्राम से सोहना रोड की ओर यातायात बंद कर दिया गया है और कुछ आगे से डायवर्जन किया गया है। डायवर्जन करने से पहले कंपनी की ओर से गुरुग्राम से दिल्ली की ओर सर्विस लेन को चौड़ा नहीं किया गया। इसी प्रकार सिग्नेचर टावर चौक पर जापानी हास्टल के पास सर्विस लेन की खुदाई की गई है लेकिन अभी तक सर्विस लेन तैयार नहीं हुई। दूसरी ओर पेट्रोल पम्प के पास सर्विस लेन की खुदाई कर दी गई है लेकिन एक्सप्रेस वे प्रवेशद्वार पर लगे बैरिकेट को ठीक नहीं किया गया है। सोमवार को वाहन चालकों को परेशानी हुई। अतुल कटारिया,एमडीआई या महाराणा प्रताप चौक पर ट्रैफिक भारी रहा। एमडीआई चौक पर अंडर पास के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। इससे बस स्टैंड से आने वाले वाहन चालकों को काम के चलते एमडीआई चौक पर भी जाम की समस्या से जुझना पड़ा। सवा दो लाख वाहन रोज निकलते हैं एक्सप्रेस वे पर रोजाना करीब सवा दो लाख वाहन गुजरते हैं। जिसमें करीब आधे वाहन इफको,सिग्नेचर और राजीव चौक से नीचे उतरते हैं। ऐसे में इन चौक पर काफी वाहने फंस गए। उन्हें निकालने में यातायात पुलिस को आम दिनों में पसीने छूट जाते हैं मगर, सोमवार को तो स्थिति और विकट हो गई। सोशल साइट्स पर जाम की जानकारी एक्सप्रेस वे पर सुबह करीब आठ बजे से लगे जाम की सूचना थोड़े समय बाद ही फेसबुक और ह्वाट्स एप आनी शुरू हो गई। जाम में फंसे कुछ जाकरूक लोगों ने अपने घर वालों को उक्त माध्यम से अपडेट करना शुरू कर दिया। कुछ ने मौके की फोटो भी भेजी। दिल्ली आ रहे राहुल ने बताया कि जाम लगते ही उसने अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट किया और उसमें जाम की फोटो डाली। फैक्ट फाइल -29 जुलाई को गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक पर जल भराव से 18 घंटे का महाजाम लगा था -एक्सप्रेस वे पर करीब रोजाना सवा दो लाख वाहन गुजरते हैं -27.5 किलोमीटर है राव तुलाराम दिल्ली से खेड़कीदौला तक एक्सप्रेस वे -1000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है एक्सप्रेस वे के तीनों अंडर पास इन बातों का रखे ध्यान- -एक्सप्रेस वे से गुजरते वक्त डिस्पले बोर्ड को देखते रहें। -हाईवे कांट्रोल रूम से भी यातायात का अपडेट लिया जा सकता है। -हाईवे के साथी एप में जाम की की जानकारी ली जा सकती है। -तीनों अंडर पास पर निर्माण चल रहा है ऐसे में सुबह घर से निकले

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web