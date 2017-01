मेडीकल डिवाइस पार्क के लिए सबसे ज्यादा 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव-फोटो

गुरुग्राम. मुख्य संवाददाता

First Published:11-01-2017 08:47:06 PM Last Updated:11-01-2017 08:50:22 PM

गुरुग्राम. मुख्य संवाददाता हरियाणा में पहली बार आयोजित प्रवासी हरियाणा दिवस सम्मेलन में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस सम्मेलन में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के 24 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे हरियाणा में 43 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मंगलवार से किंगडम आफ ड्रीम में आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश से आए हरियाणवी एवं एनआरआई ने हिस्सा लिया। आखिरी दिन बुधवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए समझौता ज्ञापन दौरान उम्मीद जताई गई कि इन एमओयू पर आगामी 15 से 20 दिनों में ही काम शुरू हो जाएगा। हरियाणा में निवेश के लिए एलकोपर्स एंटरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेडिकल क्षेत्र में 122 करोड़ रुपये, एसोसिएशन आफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 5 हजार करोड़ रुपये, फोर फ्रेश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शहद, चावल, गेहूं उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए 200 करोड़ रुपये, फुजीकुरा द्वारा आटो उपकरण के लिए 24.3 करोड़ रुपये, एचके रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टाउनशिप के लिए 500 करोड़ रुपये, एचबीएसएस यूएसए द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन के लिए, इंडियन एसोसिएशन शाओईंग चाईना द्वारा भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये, जननी फूड्स द्वारा बागवानी में 400 करोड रुपये, कुह स्पोटर्स द्वारा 1.1 करोड रुपये, केवीजी एग्रो द्वारा दूध प्रसंस्करण के लिए 32 करोड़ रुपये,, मैकिनो प्लास्टिक द्वारा आटो उपकरण के लिए 75.4 करोड़ रुपये, मैनकाइंड द्वारा फार्मा में 55 करोड़ रुपये, ओप्पो मोबाइल द्वारा 2100 करोड़ रुपये निवेश के समझौते हुए हैं। बाक्स साइना नेहवाल की बैंडमिंटन अकादमी द्वारा 100 करोड़ रुपये का निवेश होगा साइना नेहवाल बैंडमिंटन अकादमी द्वारा 100 करोड़ रुपये, सिसमो टेक्नोलॉजी द्वारा 225 करोड़ रुपये, तनिषा अराइट रेज द्वारा 3000 करोड़ रुपये, अल्ट्रा फायरबुड द्वारा 1346 करोड़ रुपये, फेयरबुड होल्डिंग द्वारा 3800 करोड़ रुपये, वरबाइंड द्वारा 500 करोड़ रुपये, सिल्वर लाइनिंग द्वारा स्मार्ट गांवों के लिए 1000 करोड़ रुपये और खेलों, फिल्म व संगीत स्कूल इत्यादि के लिए 250 करोड़ रुपये, केपी एजुकेशन द्वारा 100 करोड़ रुपए, स्पार्कल आटो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 50 करोड़ रुपये और ब्रिट हाइटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयरोस्पेस डिफेंस, चिकित्सा, आटोमोटिव निर्माण इत्यादि के लिए 550 रुपए के निवेश के समझौते हुए हैं।

