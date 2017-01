पार्षदों की संख्या बढ़ने से आधारभूत ढांचा मजबूत होगा

पार्षदों की संख्या बढ़ने से आधारभूत ढांचा मजबूत होगा

हीर

First Published:11-01-2017 08:31:45 PM Last Updated:11-01-2017 08:40:20 PM

हेडर : पार्षदों की संख्या 35 से बढ़कर 40 होने पर नगर निगम सदन में सीट बढ़ानी होगी फरीदाबाद। वरिष्ठ संवाददाता चुनाव के बाद अब नगर निगम का पांचवां सदन गठित होने की तैयारी में है। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी हैं। 35 से बढ़कर पार्षदों की संख्या 40 होने की वजह से नगर निगम आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गया है। इसके मद्देनजर निगम मुख्यालय में नए महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर, उपमहापौर, गठित होने वाली विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन और पार्षदों के बैठने के लिए कार्यालयों की मरम्मत व सजने संवारने का काम तेजी से शुरू हो गया है। नगर निगम सभागार के प्रथम तल पर सदन में सीटे बढ़ाई जानी हैं। महापौर कार्यालय को संवारा जा रहा है। नया फर्नीचर और जरूरी चीजें बदली जाएंगी। वरिष्ठ उपमहापौर, उपमहापौर और नगर निगम में गठित की जाने वाली कमेटियों के चेयरमैन कहां बैठेंगे? यह अभी तय नहीं है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के मद्देनजर करने होंगे अतिरिक्त इंतजाम : वार्डबंदी के बाद नगर निगम में पांच पार्षद बढ़ गए हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में आम नागरिकों की भागीदारी के लिए पार्षदों की कमेटियां अधिक गठित होंगी। सभी कमेटियों के चेयरमैन को भी कार्यालय दिए जाने की बात की जा रही है। महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर, उपमहापौर और करीब नौ कमेटियों के चेयरमैन के लिए कार्यालयों का इंतजाम करना होगा। साथ ही पार्षदों के बैठने का स्थान और सदन में भी पांच सीट बढ़ानी होंगी। इसके लिए सदन का आकार भी बढ़ाना होगा। नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग ने इसके लिए एस्टीमेट बनाने शुरू कर दिए हैं। अगले 15 दिन में मिल जाएगा शहर को नया महापौर : गणतंत्र दिवस पर दो साल बाद नगर निगम मुख्यालय पर शहर के नए महापौर तिरंगा फहराएंगे! इसके लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी इसी सप्ताह राज्य चुनाव आयोग को निर्वाचित पार्षदों की सूची सौंपेगा, जिसे राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। मंडलायुक्त नए पार्षदों को शपथ दिलवाएंगे। तब तक निर्वाचित पार्षद महापौर का चुनाव कर सकेंगे। भाजपा सूत्रों ने उम्मीद व्यक्त की है कि 20 जनवरी को नया महापौर शहर को मिल जाएगा। महापौर के लिए दो नामों पर किया जा रहा मंथन : नगर निगम में भाजपा अकेली राजनीतिक पार्टी हैं। उसके 40 में से 29 पार्षद चुने गए हैं, जबकि 11 निर्दलीय पार्षद है। ऐसे में महापौर भाजपा का होगा। इस बार महापौर का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। चार पार्षद अनुसूचित जाति वर्ग से जीत कर आए हैं। इनमें से वार्ड-12, 13 व 28 से तीन पार्षद भाजपा के हैं और वार्ड-18 से एक निर्दलीय पार्षद है। भाजपा के जीते पार्षदों में दो महिला और एक पुरुष पार्षद हैं। महापौर की कुर्सी किसको मिलेगी? इसका निर्णय भाजपा नेतृत्व करेगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा फिल्हाल दो नामों पर ही विचार कर रही है। जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा: अगले सप्ताह भाजपा पार्षद दल की बैठक होगी। इसके बाद ही तय होगा कि महापौर कौन होगा? पार्टी जल्द से जल्द शहर को नया महापौर देगी। ताकि नगर निगम में विकास परियोजनाओं को गति दी जा सके। चुनाव में 70 फीसदी उम्मीदवारों की जमानत जब्त : -334 उम्मीदवारों में से करीब 233उम्मीदवारों की जमानत जब्त -करीब 65 तो ऐसे रहे जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले65 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिलेफरीदाबाद। अशोक कुमार नगर निगम चुनाव में करीब सत्तर फीसदी उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त हो गई। इनमें से करीब 65 उम्मीदवारों की मतों के मामले में इतनी दयनीय स्थिति रही कि उन्हें नोटा से भी कम मत प्राप्त हुए। नोटा वार्ड-18 में न्यूनतम 57 और वार्ड-12 में अधिकतम 870 पर रुका, हालांकि जमानत गंवाने के मामले में पिछले 2010 के चुनाव के मुकाबले में थोड़ा सुधार हुआ है। उस चुनाव में करीब 80 फीसदी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक जमानत राशि बचाने के लिए उम्मीदवार को मतदान का आठवां भाग मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। नगर निगम के चुनाव में 334 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से करीब 101 उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा पाए, जबकि पिछले 2010 के चुनाव में 471 उम्मीदवारों में से 35 पार्षद चुने गए थे और 377 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके थे। इस बार 334 उम्मीदवारों में से 40 पार्षद चुने गए हैं। हारे हुए करीब 101 उम्मीदवारों में 61 की जमानत बच सकी। इस बार नोटा भी मतदाताओं की पसंद बना। करीब दो वार्डों ने नोटा ने उम्मीदवारों की हार-जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर निगम के इस चुनाव में करीब 65 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले। इनमें एक मात्र बल्लभगढ़ विधानसभा के उम्मीदवार ही अपनी प्रतिष्ठा नोटा से बचाने में कामयाब रहे। इस क्षेत्र के सभी आठ वार्डों के सभी उम्मीदवारों ने नोटा से अधिक मत प्राप्त किए। चुनाव से जुड़ी खास बातें : नगर निगम का पांचवां सदन पार्षद चुने गए: 40 मतदान करने वाले मतदाता: 572217 नोटा का उपयोग करने वाले मतदाता: 5384कुल उम्मीदवार:334जमानत जब्त: 233 उम्मीदवार नोटा से कम मत पाने वाले उम्मीदवार: 65 जमानत राशि सामान्य श्रेणी के लिए: 3000 रुपयेअन्य के लिए: 1500 रुपये

