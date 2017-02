कांटों भरी राह पर शशिकला

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ तमिल पत्रकार

First Published:06-02-2017 11:23:12 PM

आखिरकार वही हुआ, जो तय था। रविवार को वी के शशिकला तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक विधायक दल की नेता चुन ली गईं। अब वह ओ पन्नीरसेल्वम की जगह मुख्यमंत्री बनेंगी। तमिलनाडु जैसे बड़े सूबे के शीर्ष पद के लिए उनकी सबसे बड़ी और शायद एकमात्र योग्यता यही है कि वह करीब 35 वर्षों तक दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी और दोस्त रही हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह सबसे अनोखी योग्यता है।

जयललिता के निजी जीवन में शशिकला की एक खास जगह रही है। उन्होंने अपनी नेता की काफी देखभाल की। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में जयललिता जब कभी-कभी भावनात्मक रूप से टूट जाती थीं, तब शशिकला ही थीं, जो उन्हें सहारा दिया करती थीं। इसके बाद, जब जयललिता मुख्यमंत्री बनीं, तो उनकी हर निजी जरूरत का ख्याल शशिकला रखने लगीं। बाद के वर्षों में तो वह एक तरह से जयललिता की मध्यस्थ बन गईं। मुख्यमंत्री तक पहंुच के मार्ग को वह नियंत्रित करने लगीं। अस्पताल के दिनों में भी शशिकला ही जयललिता के साथ थीं। डॉक्टरों के अलावा सिर्फ उन्हें जयललिता की सेहत की पूरी जानकारी थी। मुख्यमंत्री के देहांत के बाद आखिरी रस्म भी शशिकला ने ही पूरे किए।

हालांकि इस दोस्ती पर विवाद के दाग भी हैं। साल 2011 में जयललिता ने शशिकला, उनके पति एम नटराजन और उनके 12 अन्य संबंधियों व सदस्यों को अन्नाद्रमुक से बाहर निकाल दिया था। मुख्यमंत्री के पोएस गार्डन के आवास में उनके घुसने तक पर रोक लगा दी गई थी। 14 महीने बाद शशिकला का वनवास खत्म हुआ, मगर बाकी सभी के लिए पोएस गार्डन के दरवाजे बंद ही रहे। ‘मन्नारगुडी माफिया’ नाम से कुख्यात शशिकला और उनके कुनबे को इसलिए पार्टी से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि कुछ ऐसी खुफिया रिपोर्टें थीं, जिनसे संकेत मिले थे कि यह परिवार कथित तौर पर ‘मुख्यमंत्री के खिलाफ सियासी साजिश रच’ रहा है।

क्या महज करीब होना मुख्यमंत्री पद संभालने की योग्यता हो सकती है? बेशक जयललिता ने आधिकारिक रूप से कभी शशिकला को पार्टी या सरकार में कोई पद नहीं दिया, तब भी फैसले लेने की प्रक्रिया में वह शामिल रहा करती थीं। चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों के चयन में शशिकला का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होता था। कारोबारी और वित्तीय लेन-देन में भी जयललिता व शशिकला एक-दूसरे के करीब थीं। दोनों के भाग्य एक-दूसरे से इस कदर गुंथे हुए थे कि दोनों जेल भी साथ-साथ गईं। स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक आमदनी के एक मामले में दोनों को दोषी ठहराया है, जिस पर फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।

अब शशिकला सूबे की कमान संभालने जा रही हैं। मगर इस अदालती कार्रवाई के अलावा उनके सामने कई दूसरी चुनौतियां भी हैं। बेशक तमाम पार्टी विधायकों के समर्थन के कारण एक खामोश तख्तापलट सफल हुआ है, मगर शशिकला की सबसे बड़ी चुनौती पार्टी कैडर और मतदाता हैं। पार्टी कार्यकर्ता, जिनमें कुछ महिला समर्थक भी शामिल हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं। वे शशिकला व उनके परिवार को अच्छी नजरों से नहीं देखते और उन्हें भ्रष्टाचार सहित उन तमाम मामलों की जड़ मानते हैं, जिनसे जयललिता अपने राजनीतिक जीवन में जूझती रहीं।

इतना ही नहीं, शशिकला को अपने भाई और पति, दोनों की महत्वाकांक्षा पर भी लगाम लगानी होगी। उनके पति नटराजन, जो जयललिता के शुरुआती राजनीतिक जीवन के रणनीतिकार थे, अब एक किंगमेकर की भूमिका में हैं। अन्नाद्रमुक सभी जातियो, उप-जातियों का एक सतरंगी गठबंधन रहा है, जबकि शशिकला का ताल्लुक अग्रणी जाति-समूह से है। ऐसे में, उन्हें हर समूह के नेताओं में एक संतुलन बनाना होगा और सभी को साथ लेकर चलना होगा। जयललिता के साथ अच्छी बात यह थी कि उनका वास्ता कभी ऐसी मुश्किलों ने नहीं पड़ा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व विशाल था और एक ब्राह्मण होने के नाते उनकी जाति कोई मायने नहीं रखती थी।

शशिकला के साथ दिक्कत यह भी है कि उनकी सरकार में कभी कोई भूमिका नहीं रही और उन्होंने किसी चुनाव का सामना नहीं किया है। इसलिए उन्हें प्रशासन और सदन के अंदर विधायी कार्यों के प्रबंधन, दोनों मोरचों पर जूझना होगा। दोनों काम उनके लिए नए हैं। तमिलनाडु भारत के सबसे बेहतर प्रशासन वाले राज्यों में एक रहा है। मगर यहां पिछले छह महीने में (जयललिता के अस्पताल के चार महीने और पन्नीरसेल्वम के दो महीने का कार्यकाल) काफी उथल-पुथल रही है। पन्नीरसेल्वम एक बेहतर प्रबंधक हैं, मगर वह शशिकला के साये में ही थे। ऐसे में, नए मुख्यमंत्री को प्रशासन को फिर से पटरी पर लाना होगा।

इन दिनों तमिलनाडु कृषि-संकट से गुजर रहा है। लगभग 100 किसानों की किसी न किसी वजह से मौत हुई है। सरकार खुद 17 आत्महत्या की पुष्टि कर रही है। राज्य द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता कम हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक, यह राज्य के आर्थिक इतिहास का सबसे खराब वित्तीय वर्ष है। वर्धा तूफान के प्रभाव और नोटबंदी ने कारोबारी माहौल को काफी प्रभावित किया है। जिन मुफ्त सौगातों के वायदे सरकार ने किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए पैसों की दरकार है। जबकि सच यह है कि आंशिक शराबबंदी से कारण राजस्व में भारी कमी आई है। जाहिर है, शशिकला को विधानसभा में भी भारी विरोध का सामना करना होगा। द्रमुक अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन के नेतृत्व में दबाव की रणनीति अपनाएगा। इतना ही नहीं, शशिकला को केंद्र-राज्य संबंध को भी साधना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि केंद्र उनकी बजाय पन्नीरसेल्वम को ज्यादा तवज्जो दे रहा है।

बहरहाल, शशिकला की एक बड़ी समस्या उनके प्रति जनता की अच्छी राय न होना भी है, जो चुनावों में जीत की उनकी क्षमता प्रभावित करेगी। इस लिहाज से आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव उनकी पहली परीक्षा हैं। उन्हें अपनी विधानसभा सीट को भी भारी अंतर से जीतना होगा, जो राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक मापक बन गया है। अपने पति और भाई को पोएस गार्डन से बाहर रखकर वह लोगों की धारणा को तोड़ने की कोशिश तो कर रही हैं, मगर इसमें अब तक उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल सकी है। इसीलिए बतौर मुख्यमंत्री उन्हें सबसे पहले लोगों के दिल को जीतने की कोशिश करनी होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

