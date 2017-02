गुमनाम नायकों का सम्मान

एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय शहरी विकास व सूचना एवं प्रसारण मंत्री

First Published:03-02-2017 09:12:03 AM Last Updated:03-02-2017 09:13:53 AM

किसी खास राजनीतिक विचारधारा की तरफ झुकाव को किनारे करके योग्य और मेधावी लोगों को राष्ट्रीय सम्मान या पुरस्कार देना किसी भी सरकार के कामकाज का हिस्सा होना चाहिए। मगर अतीत में हमने गणतंत्र दिवस से जुड़े सम्मानों व पुरस्कारों के राजनीतिकरण पर तमाम तरह के सवाल उठते देखे हैं। भला हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने इन सम्मानों के लिए योग्यता को एकमात्र कसौटी बना दिया। वाकई, यह हर किसी के लिए भी गर्व का विषय है कि पद्म पुरस्कारों के 62 वर्षो के इतिहास में पहली बार एनडीए सरकार ने इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन यानी आवेदन देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया। इसका अर्थ साफ था कि सिर्फ और सिर्फ योग्यता मायने रखती है; और कुछ नहीं। यह ऑनलाइन कवायद उस पुरानी व्यवस्था की भी विदाई थी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य मंत्री, सांसद और पुरस्कार पाने वाले पुराने सम्मानीय लोग अपनी पसंद के लोगों को इन पुरस्कारों के लिए नामांकित करते थे। इस साल कोई ऑफलाइन नामांकन या सिफारिश नहीं ली गई। पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी थी। इसका जो नतीजा निकला, वह हम सभी के सामने है। पुरस्कार पाने वाले 100 या ज्यादा लोगों की किसी सूची के विपरीत इस बार 89 जहीन लोगों की सूची बनी। इस सूची में कई ऐसे गुमनाम नायक भी हैं, जो नि:स्वार्थ भाव से अपने-अपने क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे हैं, मगर उनके योगदान को बीते वर्षो में महत्व नहीं मिल सका। इन गुमनाम नायकों का सम्मान दरअसल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र- रिफॉर्म, परफॉर्म ऐंड ट्रांसफॉर्म (सुधार करो, प्रदर्शन करो और कायांतरण करो) का ही एक और उदाहरण है। यहां पर मुझे अमेरिकी लेखक और व्यंग्यकार मार्क ट्वेन की याद आ रही है। एक बार अपनी व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने ऐसे सम्मानों पर कटाक्ष करते हुए कहा था- ‘कुल मिलाकर, अच्छा यही है कि आप सम्मान के योग्य हों और वह आपको नहीं मिले, बजाय इसके कि आप सम्मान के लायक न हों और तब भी वह आपको मिले।’ वाकई मैं उन मूल्यों का स्वागत करता हूं, जो 2017 के पद्म पुरस्कारों के आधार बनें। और ये मूल्य थे- योग्यता, परिश्रम और सेवा की लगन। इस बार राष्ट्र-निर्माण में जमीनी स्तर पर काम करके अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले गुमनाम लोगों को सम्मान दिया गया। आप यह जानकर भी गौरवान्वित होंगे कि सजिर्कल स्ट्राइक के जांबाज भी वीरता पदक से नवाजे गए।किस तरह की योग्यता को इस बार सम्मान मिला, इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण हैं, दिव्यांग किसान गनाभाई दरगाभाई पटेल। इन्होंने सूखा प्रभावित बनासकांठा जिले को ड्रिप इरिगेशन (कम पानी और उर्वरक की खपत से सिंचाई का एक तरीका) की मदद से अनार-उत्पादन के मामले में धनी बना दिया है। अब बनासकांठा पश्चिम एशिया के देशों को अनार निर्यात कर रहा है, और गनाभाई ‘अनार दादा’ के रूप में लोकप्रिय हो चले हैं। ऐसी ही कहानी विजयवाड़ा के वी कोटेश्वरम्मा की है, जो साल 1955 से महिला सशक्तीकरण में जुटी हुई हैं, खासतौर पर बच्चियों को शिक्षित करने में। वह कई मोंटेसरी शैक्षिक संस्थानों की निदेशक भी हैं। 92 वर्षीया इस सुधारवादी महिला की उपलब्धियां ये भी हैं कि 1945 में इन्होंने स्नातक डिग्री हासिल की और ऐसा करने वाली वह विजयवाड़ा तालुका की पहली महिला थीं। इसी तरह, 1971 में वह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं। शिक्षित समाज को बनाने का इनका जुनून निश्चय ही हम सभी के लिए प्रेरक होना चाहिए। बिपिन गणात्र भी एक ऐसे ही शख्स हैं, जिन्होंने चुपचाप और अथक अपना काम किया है। कोलकाता के 59 वर्षीय इस अनौपचारिक ‘अग्निरक्षक’ ने आग से होने वाली दुर्घटनाओं से न जाने कितनी जिंदगियां बचाई हैं। अब तक 100 से ज्यादा घटनाओं में बचावकर्मी के रूप में वह अपनी सेवा दे चुके हैं। यहां डॉ. सुब्रतो दास को भी नहीं भुलाया जा सकता, जो सड़क हादसों के शिकार लोगों को तत्काल चिकित्सा-सुविधा मुहैया कराते हैं। उन्हें ‘हाई-वे मसीहा’ भी कहा जाता है। गुजरात के बड़ोदरा में उनका लाइफलाइन फाउंडेशन है, जो चार राज्यों में हाई-वे पर हादसों के शिकार लोगों को राहत पहुंचाता है। इसी तरह, तेलंगाना के 70 वर्षीय दरिपल्ली रमैया रोजाना बीज लगाते हैं। बीते चार दशकों में उन्होंने एक करोड़ से अधिक बीजारोपण किया है और तेलंगाना को हरा-भरा रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तेलंगाना के ही चिंताकिंदी मल्लेशम भी पद्म पुरस्कार से नवाजे जाने वाले गुमनाम नायक हैं। उन्होंने एक ऐसी पोचमपल्ली सिल्क साड़ी-बुनाई मशीन ईजाद की है, जिससे कारीगरों की कठिन मेहनत और काम में लगने वाला पांच घंटे का वक्त घटकर डेढ़ घंटा हो गया है।केरल की मीनाक्षी गुरुक्कल की कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वह कलारीपयट्टू (केरल का एक पुराना मार्शल आर्ट) की सबसे उम्रदराज शिक्षिका हैं। वह पिछले 68 वर्षो में सैकड़ों लड़कियों और अन्य को आत्मरक्षा का नि:शुल्क प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इसी तरह, पिछले छह दशकों से गरीबों की मुफ्त सेवा कर रहीं इंदौर की 91 वर्षीया स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. भक्ति यादव, ‘इको-बाबा’ के रूप में चर्चित और 165 किलोमीटर नाले का कायाकल्प करने वाले पर्यावरणविद बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल, अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले सद्गुरु जग्गी वासुदेव, ‘बाइक-एंबुलेंस दादा’ के रूप में प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल के 50 वर्षीय करीमुल हक भी पद्म पुरस्कार पाने वाले बड़े नायक हैं।यहां पर मैंने चंद नामों का ही जिक्र किया है। लेकिन इस बार के पद्म पुरस्कार पाने वालों में ऐसे कई अनकहे नायक हैं, जिनकी कहानियां बताती हैं कि यदि कड़ी मेहनत, लगन और उत्साह हो, तो अपने दम पर भी ऐसी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में व्यापक बदलाव को लेकर संकल्पित हैं। उनका यह प्रयास मात्र बदलाव के लिए नहीं है, बल्कि कई मामलों में सोच के स्तर पर परिवर्तन लाने को लेकर भी है। पद्म पुरस्कारों के लिए पारदर्शी व्यवस्था की शुरुआत एक ऐसा ही एक प्रयास है। उम्मीद है कि आम लोग इस सोच को बखूबी समझ सकेंगे। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

