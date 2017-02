यह बदलाव हमारे लिए मौका है

विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी

First Published:13-02-2017 11:12:24 PM Last Updated:13-02-2017 11:12:24 PM

हाफिज सईद की एक बार और गिरफ्तारी के बाद फिर वही यक्ष प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कितने समय तक नजरबंद रहेगा? यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में बहुत अधिक उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दी। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान में कोई भी मुकदमा नहीं है और पहले की तरह कभी भी अदालतें उसे छोड़ सकती हैं। उसे लंबे समय तक नजरबंद रखने के लिए जरूरी है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तानी नजरिये में कोई बड़ा फर्क आए। तो क्या उसकी सोच में कोई बुनियादी परिवर्तन आया है? हाफिज सईद सिर्फ एक संज्ञा नहीं है। दरअसल, उसे समझने के लिए उस अंतर्विरोध को पकड़ पाना जरूरी है, जो 1947 के बाद से ही पाकिस्तानी सत्ता की सोच का अंग रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद उसके दो सपने उसके लिए दु:स्वप्न बन गए। कश्मीर उसे नहीं मिला और शुरू से लेकर आज तक वह इसे विभाजन की कार्य-सूची का छूट गया अध्याय मानता है। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि इस अधूरे एजेंडे को बलपूर्वक पूरा करने के लिए उसे अपने से ज्यादा शक्तिशाली भारत से युद्ध करना पड़ेगा और इसके लिए उसने अपनी पश्चिमी सीमा पर एक ‘स्ट्रैटिजिक डेफ्थ’ का सिद्धांत गढ़ा। अर्थात उसका दूसरा सपना था कि अफगानिस्तान में उसकी ऐसी पिट्ठू सरकार हो, जो भारत से युद्ध के समय अपनी जमीन का इस्तेमाल उसे सामरिक परिसंपत्तियों को भारतीय हमलों से बचाने के लिए करने दे। वह भी तब, जबकि बनने के फौरन बाद ही अफगानिस्तान से उसके शत्रुतापूर्ण रिश्ते बन गए थे। नवनिर्मित देश पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने के खिलाफ अकेला मत अफगानिस्तान का था। इन दोनों उद्देश्यों को हासिल करने के लिए उसने नॉन-स्टेट ऐक्टर्स या ऐसे खिलाड़ियों की कल्पना की, जो राज्य से पोषित भी हों और उसके अंग भी न हों; जो उसके लिए कश्मीर भी हासिल कर दें और अफगानिस्तान को भी पिट्ठू बनाए रखें। शुरुआत 1948 में ही हो गई, जब कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना से नहीं, कबायलियों से हमला कराया गया। इसी तरह, अफगानिस्तान में भी तालिबान जैसे गैर-सरकारी खिलाड़ी ही पाकिस्तानी खेल खेलते रहे हैं। इन गैर-सरकारी खिलाड़ियों के पाकिस्तान सरकार से संबंध बड़े दिलचस्प रहे हैं। बेशक, समय-समय पर इनका जन्म तत्कालीन सरकारों की सहमति और सहयोग से हुआ है। उन्हीं के संरक्षण में वे पले-बढ़े भी, पर यह भी एक तथ्य है कि एक सीमा तक उनका उपयोग करने के बाद राज्य के कई अंगों ने उनसे छुटकारा पाने का प्रयास भी किया। मगर क्या मुक्ति मिल पाई? दुनिया भर का अनुभव बताता है कि ये भस्मासुर की तरह होते हैं, जो बाद में अपने जन्मदाता को ही नुकसान पहुंचाते हैं। 1980 के दशक में जनरल जियाउल हक के शासन-काल में पाकिस्तानी समाज के इस्लामीकरण के साथ ही कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ़, अल बदर और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन आईएसआई ने खड़े किए। अपनी सांगठनिक क्षमता और विशाल आर्थिक संसाधनों के बल पर हाफिज सईद की संस्था मरकज-उद-दावा-वल-इरशाद का सशस्त्र अंग लश्कर-ए-तैयबा इनमें सबसे प्रभावशाली इदारा बन गया। इन्हीं दिनों अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति से निपटने के लिए अमेरिका ने इस्लामी जेहादियों की फौज खड़ी की और जब तक उसका हित सधता रहा, उन्हें आर्थिक और सामरिक मदद करता रहा। आईएसआई ने मौके का फायदा उठाया और इन संसाधनों का उपयोग कश्मीर के उग्रवादियों को खड़ा करने में किया। अमेरिका तो मतलब पूरा होने के बाद इलाके से निकल भागा और इन लड़ाकों को संभालने के लिए पाकिस्तान अकेला रह गया। इस बीच, इन भस्मासुरों ने शरीया कानून लागू करने के लिए पाकिस्तानी समाज को ही सताना शुरू कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय जनमत और अमेरिकी हित, दोनों उग्रवाद के खिलाफ हो गए हैं और पाकिस्तान पर इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चौतरफा दबाव पड़ने शुरू हो गए हैं। हाफिज सईद पर हालिया कार्रवाई इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। कई कारणों से इस बार हाफिज सईद लंबे समय तक बाहर नहीं निकल पाएगा। बड़ा कारण सिर्फ ट्रंप का आगमन और अमेरिकी नीतियों में बदलाव नहीं, बल्कि चीन की सलाह भी है। 30 जनवरी की शाम पाकिस्तान के सबसे प्रभावी टीवी चैनल जियो न्यूज ने गिरफ्तारी की खबर ब्रेक करते समय विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कहा कि यह चीनी दबाव के कारण हुआ है। एक अन्य एंकर रऊफ क्लसरा ने रहस्योद्घाटन किया कि गिरफ्तारी के कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जंजुआ ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों की ब्रीफिंग में बता दिया था कि बहुत हो गया, अब हाफिज सईद जैसे लोगों को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी की पहली आधिकारिक घोषणा के वक्त सेना के प्रवक्ता ने बताया कि यह राज्य की सभी संस्थाओं के मध्य बनी सहमति से हुआ है। दो महीने पहले भी नागरिक प्रशासन ने एक बैठक में फौजी अफसरों पर उग्रवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डाला था, पर डॉन अखबार में खबर छपने बाद जनरल राहील शरीफ के नेतृत्व वाली सेना के दबाव में सरकार ने अपनी छीछालेदर कराते हुए खबर का खंडन किया। नए सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा के आने के बाद स्थितियां बदली हैं। नागरिक प्रशासन को विदेश व सुरक्षा मामलों में अधिक आजादी मिली है। इसलिए माना जा सकता है कि अब हाफिज सईद अधिक दिन जेल में रहेगा। भारत को इस स्थिति का फायदा उठाते हुए ज्यादा लचीला रुख अख्तियार कर पाकिस्तान से टूटी बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए। हम बात न करने के अपने रुख पर अड़े रहे, तो पाकिस्तान में राजनीतिक नेतृत्व कमजोर पड़ेगा और कट्टरपंथियों को बल मिलेगा। सेना का बड़ा तबका अब भी इस स्थिति को आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि जिन जेहादियों को उसने पाला-पोसा था, उन्हें देश के लिए खतरा माना जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पिछले चुनावी घोषणा-पत्र का एक मुद्दा भारत से संबंध सुधार भी था। कश्मीर पर सख्त बोल उनकी घरेलू मजबूरी है और अगर फौज ने रुकावट न डाली होती या सरकार की चली होती, तो अब तक भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्ते भी बेहतर होते। इस समय वैश्विक जनमत आतंकवाद के खिलाफ है, इसीलिए चीन जैसे पाकिस्तान समर्थक राष्ट्र को भी उससे सईद के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहना पड़ा। इस मौके पर भारतीय पहल तनाव कम करने में मदद करेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web