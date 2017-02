सामाजिक क्रांति

First Published:23-02-2017 12:09:20 AM Last Updated:23-02-2017 12:10:32 AM

शादियों में होने वाले बेलगाम खर्च पर रोक लगाकर जम्मू-कश्मीर की सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है। उसने देश के दूसरे राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। यह सही है कि दिखावे की होड़ में देश का मध्यवर्ग घुन की भांति पिस रहा है। परिणाम यह है कि दहेज न रोक पाने वाले भारत में बेटियों की शादी के लिए भी बड़ा बजट बनाना पड़ता है। शादियों पर कई सामाजिक-आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन बताता है कि बीस प्रतिशत तैयार भोजन बाद में नष्ट हो जाते हैं। इस बर्बादी को रोकने के लिए शाही दावतों पर लगाम लगाना भी काफी जरूरी है।

दुर्गेश कुमार गुप्ता, मऊ, उत्तर प्रदेश अनुभवहीनता है समस्या

नीयत और इरादे भले ही अच्छे हों, मगर नीतियों के नियमन और उनके क्रियान्वयन में अनुभव की बड़ी भूमिका होती है। वैकल्पिक व्यवस्था बनाए बगैर अति आवश्यक दवाइयों की खुदरा कीमत और हृदय स्टेंटों की कीमत में भारी कटौती करने का खामियाजा बेचारे मरीज उठा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जिन दवाइयों की कीमत में भारी कटौती हुई, उन दवा निर्माताओं ने या तो वे उत्पाद बनाने बंद कर दिए या फिर मांग के दबाव को देखते हुए उन उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता कर लिया। दिक्कत यह है कि हमारे देश में मिश्रित दवाइयों में रासायनिक तत्व की गुणवत्ता जांचने का कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है, उसमें केवल तत्व की मात्रा ही मापी जा सकती है। ऐसे में, सरकार को सबसे पहले सरकारी फार्मा निर्माण इकाइयों में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता बरकरार रखते हुए सस्ती कीमत पर दवाओं का व्यापक निर्माण कराना चाहिए। इसके बाद ही निजी फार्मा कंपनियों पर दबाव बनाकर सस्ती दवाओं को लाना एक सफल प्रयोग साबित होता।

मनोज दुबलिश, मेरठ अपनी-अपनी राजनीति

पिछले साल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगे कथित देश-विरोधी नारों की तपिश अब भी कम होती नहीं दिख रही। इसका असर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में देखने को मिल रहा है, जहां कथित देश-विरोधी नारों के आरोपी उमर खालिद का बतौर वक्ता पहुंचना था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के छात्र इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे किसी शख्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जो कथित देश-विरोधी कामों से जुड़ा हो। क्या एबीवीपी को दिल्ली कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? इसी तरह, उमर खालिद की तरफ से आई प्रतिक्रिया भी उचित नहीं कही जा सकती। अपनी-अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों को इस तरह आपस में भिड़ाना जायज नहीं है।

यशपाल, नई दिल्ली रेवड़ियां बांटते घोषणापत्र

आजकल उत्तर प्रदेश में सत्ता हथियाने की जुगत में सारे राजनीतिक दल एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस माहौल में अगर हम तमाम दलों के चुनावी घोषणापत्रों पर नजर डालें, तो पाते हैं कि उनमें प्रदेश की जनता के सतत विकास की कोई ठोस योजना नहीं है, बस इसी बात की होड़ है कि किस तरह वे खैराती घोषणाओं के जरिये जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। मतदाताओं को यह समझना होगा कि ऐसी सीमित सोच वाली राजनीति से न तो प्रदेश का भला होगा, न देश का। हमें इस तरह की ओछी राजनीतिक संस्कृति को समय रहते बदलना होगा।

रामदेव मणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश विरोध का होना

लोकतंत्र में ‘विरोध’ शब्द का होना, मानो सजीव प्राणी में आत्मा का होना है। हर वह चीज, जो देशहित में न हो, उसका विरोध जरूरी है, पर उसका तरीका सांविधानिक दायरे में और सकारात्मक हो। हमें समझना होगा कि नकारात्मक तरीके से विरोध जताने से हिंसा उपज सकती है, जिससे जन और धन, दोनों की हानि होती है।

बबलू कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश

