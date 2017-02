रूस की मंशा और दक्षिण एशिया

First Published:25-02-2017 12:57:26 AM Last Updated:25-02-2017 12:57:26 AM

हर्ष वी पंत

रक्षा विशेषज्ञ,किंग्स कॉलेज, लंदन पिछले हफ्ते रूस ने राजधानी मॉस्को में छह देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान के भविष्य पर विचार करना था। इस सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान और अफगानिस्तान ने शिरकत की थी। इसके पहले इसी विषय पर रूस ने पिछले साल दिसंबर में भी तीन देशों का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें चीन और पाकिस्तान शामिल हुए थे। मॉस्को की तरफ से ऐसी कोई पहल अफगानिस्तान पर उसके आक्रमण (दिसंबर, 1979) के करीब 38 वर्षों के बाद हुई है। यह रूस की अफगानिस्तान-नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का सूचक है।

दिसंबर में हुए सम्मेलन में अफगानिस्तान को ही न बुलाऐ जाने की आलोचना झेलने के बाद रूस ने इस बार के सम्मेलन का दायरा बढ़ाया और इसमें भारत, ईरान और अफगानिस्तान को भी शिरकत करने का न्योता भेजा। अफगानिस्तान सरकार ने भी दिसंबर में खुद को न बुलाए जाने पर सख्त ऐतराज जताया था और कहा था कि ऐसे प्रयासों से उसे बाहर रखकर हालात को सुधारने में मदद नहीं मिल सकेगी। काबुल की तरफ से जो बयान जारी हुए थे, उसमें साफ-साफ कहा गया था कि बेशक ऐसी बातचीत की मंशा सही होगी, मगर इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि जमीनी हकीकत बताने के लिए अफगानिस्तान का ही कोई प्रतिनिधि सम्मेलन में मौजूद नहीं है।

दिसंबर के सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी थी कि ‘काबुल और तालिबान के बीच शांति प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि एक नरम रुख अपनाया जाए और कुछ (तालिबानी) नेताओं को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची से बाहर कराया जाए’। तीनों मुल्कों ने ‘अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट यानी आईएस और दूसरे चरमपंथी गुटों की बढ़ती गतिविधियों’ पर चिंता तो जाहिर की ही, मगर साथ ही यह भी कहा कि आईएस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में तालिबान एक अहम किरदार है। इसने काबुल के साथ-साथ नई दिल्ली जैसे उसके अन्य करीबी साथियों को अचंभित कर दिया।

लिहाजा इस बार मॉस्को कहीं ज्यादा सचेत था। उसने इस महाद्वीप के अफगान-हितैषी ज्यादातर देशों को सम्मेलन में भाग लेने का न्योता भेजा, जबकि अमेरिका और नाटो को इससे इरादतन बाहर रखा। सम्मेलन में यह अफगानिस्तान के ऊपर छोड़ दिया गया कि वह अपने मुल्क में अमेरिका की भूमिका को लेकर रुख खुद तय करे। सम्मेलन में अफगानिस्तान ने आत्म-आलोचना भी कि मुल्क में जारी हिंसा को खत्म करने के लिए देश की कुछ मान्य ताकतों के रवैये में बदलाव की जरूरत है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में हिंसा पिछले साल रिकॉर्ड स्तर तक जा पहंुची थी। सम्मेलन में अफगानिस्तान ने ‘अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान’ के उस विमर्श के खिलाफ भी अपना सख्त ऐतराज जताया, जिसकी हिमायत रूस, चीन और पाकिस्तान करते रहे हैं। अफगानिस्तान के प्रतिनिधि एम अशरफ हैदरी का साफ लफ्जों में कहना था कि ‘आज भी शांति-प्रक्रिया की राह में एक बड़ी चुनौती कुछ देशों द्वारा अच्छे और बुरे आतंकियों के बीच फर्क करने संबंधी नीति पर अमल करना है। आतंकवाद का खतरा हम सबके सामने है और पूरा क्षेत्र इससे जूझ रहा है। मगर यदि हममें से कोई भी इसके खिलाफ दृढ़ता से खड़ा नहीं होता, तो दूसरे देशों के आतंकवाद-विरोधी प्रयास वे नतीजे कतई नहीं दे सकेंगे, जैसा हम सब चाहते हैं।’

इन तमाम बातों का स्वाभाविक तौर पर नई दिल्ली ने भी स्वागत किया। उसने सम्मेलन में अफगानिस्तान के नेतृत्व में और उसके मातहत ही सुलह प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जिसमें ‘अफगानिस्तान के दोस्त और हितैषियों’ की भूमिका बस मदद करने की हो। भारत ने इस बात को फिर से दोहराया कि अफगानिस्तान में टिकाऊ शांति के लिए अब भी यह जरूरी है कि ‘महाद्वीप में कहीं भी आतंकियों या उनके गुटों को किसी भी तरह का सुरक्षित ठिकाना न मिले’।

विडंबना यह है कि मॉस्को में यह सम्मेलन उस वक्त हुआ, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दोतरफा रिश्ता अपने सबसे खराब दौर में है। दिसंबर में छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने पाकिस्तान से यह गुजारिश की थी कि वह आतंकियों के लिए पनाहगाह बन गए पश्चिमोत्तर कबाइली इलाकों में सख्त कार्रवाई करे। घनी ने तब यह भी कहा था कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए इस्लामाबाद ने 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की इमदाद का जो वादा किया है, बेहतर होगा उसका इस्तेमाल वह पाकिस्तानी जमीन से अफगानिस्तान पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को खत्म करने में करे। मगर अब अपने यहां हो रहे एक के बाद दूसरे आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह उन गुटों पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा, जो उसकी जमीन से आतंकी गतिविधियां चलाकर पाकिस्तान को लहुलूहान कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने तो अब पाक-अफगान सीमा पर भारी गोला-बारूद भी इकट्ठा कर दिया है।

चूंकि ह्वाइट हाउस में चल रहा नाटक फिलहाल खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा और वाशिंगटन का ध्यान अफगानिस्तान मसले पर नहीं है, लिहाजा रूस की मंशा काबुल में नेतृत्व की भूमिका अपनाकर दक्षिण एशिया में मौजूद इस शून्य को भरने की है। पाकिस्तान के साथ उसकी नई दोस्ती परवान चढ़ने लगी है, तो वहीं चीन के साथ उसकी बढ़ती हुई साझेदारी का मकसद इस क्षेत्र में पश्चिम की दखल को हरसंभव तरीके से रोकना है। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो दक्षिण एशिया की यह नई उभरती तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो चली है। इस वजह से न सिर्फ अफगानिस्तान का, बल्कि पूरा दक्षिण एशिया का भविष्य दांव पर है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

