यूपी के बंटवारे का मुफीद वक्त

बॉबी घोष, प्रधान संपादक हिन्दुस्तान टाइम्स

First Published:08-03-2017 12:58:32 AM Last Updated:08-03-2017 12:58:32 AM

बात 1998 की है। हांगकांग के एक निजी कार्यक्रम में अमेरिकी निवेशकों का समूह पड़ोसी प्रांत गुआंगडोंग के एक वरिष्ठ अधिकारी की चापलूसी में बिछा जा रहा था। चीन के इस सबसे बड़े सूबे की शानदार आर्थिक तरक्की की सराहना करने में ये अमेरिकी दूसरों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही उत्साही दिख रहे थे। चीनी अधिकारी अनमने भाव से इन सबको सुनता रहा; तब तक, जब तक कि एक कारोबारी ने उस समय आठ करोड़ की आबादी वाले इस सूबे को कैलिफोर्निया से तिगुना बताते हुए यह टिप्पणी नहीं की कि ‘आप एक कामयाब देश के भीतर कामयाब देश चला रहे हैं।’ चीनी अफसर थोड़ा मुस्कराया और फिर कंधे उचकाते हुए कहा, ‘कल्पना कीजिए, हम तब कितने ज्यादा कामयाब रहते, जब एक के भीतर दो देश होते?’ वहां मौजूद लोग इस शाब्दिक कलाबाजी से कुछ भ्रमित हुए। उन्हें यह ‘एक देश, दो सिस्टम’ का संकेत देता हुआ लगा। यानी वह व्यवस्था, जिसे राष्ट्रपति देंग जियाओपिंग ने चीन के साथ हांगकांग के एकीकरण लिए गढ़ा था। लेकिन उस अधिकारी ने अपने अनुवादक के जरिये अपनी बात साफ की कि वह दरअसल प्रशासनिक कुशलता के मसले को सामने रखना चाहता है: अगर गुआंगडोंग एक की बजाय दो सूबों में बंटा होता, तो दो सरकारों और अलग-अलग प्रशासनिक ढांचे से लैस वे दोनों सूबे कहीं ज्यादा कामयाब होते। उसकी दलील थी कि इसके विशाल आकार ने इसकी माली तरक्की की रफ्तार धीमी कर दी है। उस अधिकारी के शब्द थे, ‘अभी हम हाथी की तरह हैं, जबकि हम दो बाघ हो सकते थे।’ जब मैंने उस बातचीत में यह कहते हुए हस्तेक्षप किया कि भारत में तो कई राज्य गुआंगडोंग से अधिक आबादी वाले हैं, तो उस चीनी अधिकारी ने हंसते हुए कहा, ‘आपके पास कई हाथी हैं।’पिछले दिनों लखनऊ की एक दुपहरी मुझे वह पूरी बातचीत याद हो आई। हम राज्य के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के घर दोपहर के भोजन पर बैठे थे। इस मौके पर मौजूद अनेक वरिष्ठ नौकरशाहों ने राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति से जुड़े मेरे सवालों के जवाब देते हुए इसकी विराट प्रशासनिक चुनौतियों का हवाला दिया। और वे सही कह रहे थे- उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रांत है। अगर गुआंगडोंग एक हाथी है, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा हाथी है, जिसकी पीठ पर दूसरा हाथी सवार है। चीन के सबसे बड़े राज्य में आज करीब 10 करोड़, 40 लाख लोग रहते हैं, वहीं भारत के सबसे बड़े सूबे में इसकी दोगुनी आबादी रहती है, और वह भी इस हकीकत के बाद कि साल 2000 में इससे काटकर अलग राज्य उत्तराखंड बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अनेक राजनेता इन नौकरशाहों की राय से इत्तिफाक रखते हैं, मगर इसे खुलेआम कबूल करने की हिम्मत नहीं दिखाते, खासकर चुनाव प्रचार के दौरान। इसका सिर्फ एक अपवाद है। नवंबर 2011 में, जब विधानसभा चुनाव दहलीज पर थे, बसपा नेता मायावती ने उत्तर प्रदेश को चार सूबों - पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव किया था। तब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं और यह पूर्वानुमान फिजाओं में तैर रहा था कि वह चुनाव हारने जा रही हैं। जाहिर है, उस समय उनके प्रस्ताव को राजनीतिक हताशा भरा कदम, और अपनी प्रशासनिक अक्षमता से ध्यान बंटाने वाला शिगूफा ठहराते हुए खारिज कर दिया गया। (अगर वास्तव में यही उनकी मंशा थी, तो वह पूरी नहीं हुई, क्योंकि चुनावों में बसपा को करारी शिकस्त मिली)। पिछले कुछ हफ्तों के चुनाव प्रचार के दौरान मायावती ने अपने कुछ भाषणों में फिर से उस विचार को लोगों के बीच रखा है, खासकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाकों में। इन क्षेत्रों को लखनऊ के सत्ता-सदन से हमेशा ही ढेर सारी शिकायतें रही हैं। उत्तर प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ अक्सर यह दलील पेश की जाती है कि अगर आप इसे बांटेंगे, तो असम से काटकर बोडोलैंड, बंगाल से गोरखालैंड आदि बनाने की मांगों को किस आधार पर ठुकराएंगे? यह सिर्फ छलावा है। पिछले दो दशकों में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के रूप में राज्यों के विभाजन की नजीरें हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश के विभाजन का मसला जातीय या भाषाई पहचान की मांग या विशिष्टतावाद का मुद्दा नहीं है। यह सिर्फ सुशासन और प्रशासनिक दक्षता का मामला है। हरेक छोटे राज्य की आबादी के पास सरकारों की प्राथमिकता तय करने व स्थानीय संसाधनों के बंटवारे के निर्धारण में कहीं बेहतर हैसियत होती है। छोटे राज्यों में नौकरशाही तक पहुंच बनाना भी आसान होता है। अगर चीनी अधिकारी द्वारा अपने राज्य के बारे में पेश नजरिये से ही देखें, तो एक की जगह चार राज्यों में बंटे उत्तर प्रदेश के पास तरक्की के ज्यादा बेहतर मौके होंगे। असली शब्द है ‘मौका’। निस्संदेह, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इन सभी छोटे राज्यों को तुरंत एक दूरदर्शी राजनीतिक वर्ग और सक्षम प्रशासनिक अमला नसीब हो जाएगा। भारत में ऐसे कई छोटे राज्य हैं, जिनके निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निहायत गैर-जिम्मेदारी और नौकरशाही ने नाकामी की मिसालें खड़ी की हैं। ये दोनों ही प्रभु वर्ग भारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। लेकिन छोटे राज्य आर्थिक-सामाजिक तरक्की के महत्वपूर्ण मानकों पर, प्रति-व्यक्ति आय से लेकर जीवन प्रत्याशा तक, बड़े राज्यों को मात देते हैं- और उत्तर प्रदेश इस मायने में सबसे निचली कतार में दिखता है। उत्तर प्रदेश का विभाजन एक ऐसा विचार है, जिसका माकूल वक्त आ गया है। लखनऊ में चाहे जो भी सरकार बनाए, उसके पास इस दिशा में आगे बढ़ने का यह अच्छा मौका होगा। अगर मायावती सरकार बनाती हैं, तो उन्हें इसके लिए नए सिरे से दलील देने की जरूरत नहीं होगी। भाजपा और कांग्रेस को इसमें परेशानी इसलिए भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे छोटे राज्यों की हिमायती रही हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो उसे इस संभावना के आधार पर रजामंद किया जा सकता है कि भविष्य में उसके पास चार राज्यों में सरकारें हो सकती हैं। जाहिर है, किसी भी सियासी सर्कस में एक बड़े हाथी की बजाय चार बाघों की मौजूदगी कहीं ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने हफ्तों चले चुनाव प्रचार में राज्य की जनता से बेहतर सेवा का वादा किया है। और इस सूबे की खिदमत का रास्ता इसके बंटवारे से शुरू होता है।

