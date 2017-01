आतंक पर लगाम कसेगा यह रिश्ता

शशांक, पूर्व विदेश सचिव

First Published:27-01-2017 09:43:38 PM Last Updated:27-01-2017 09:43:38 PM

इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का आना कई संदेश दे गया। यह उस रिश्ते की अगली महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसे विकसित करने की कोशिश खासतौर पर पिछले दो वर्षों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई मेंभारत सरकार लगातार कर रही है। यह दौरा बताता है कि अमेरिका और फ्रांस के बाद अब हमारी नजर खाड़ी के देशों की ओर है। इससे पहले साल 2006 में सऊदी अरब के शहंशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल-सउद भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रूप में आ चुके हैं।

क्राउन प्रिंस का भारत आना हमारे लिए वाकई उपयोगी रहा। उनके आने से न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा मिली, बल्कि समग्र रणनीतिक साझेदारी संधि के अलावा रक्षा, सुरक्षा, व्यापार व ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दर्जन भर से अधिक समझौते भी हुए। इसे संबंधों की नई उड़ान का संकेत कहना गलत नहीं है। हालांकि अमीरात की जितनी हमें जरूरत है, उतनी ही उसे भी हमारी जरूरत है। इसकी एक बड़ी वजह आतंकवाद है। असल में, यूएई में इस्लामिक स्टेट (आईएस) का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सीरिया में पिछड़ने के बाद यह संगठन खाड़ी के देशों में अपना विस्तार करने में जुटा है। इतना ही नहीं, साल 1999 का वह दिन भी लोग शायद ही भूले होंगे, जब नेपाल से भारत आ रहा विमान अपहरण करके कंधार ले जाया गया था। उन दिनों तालिबान को जिन मुल्कों ने मान्यता दे रखी थी, उनमें अमीरात भी एक था। अमीरात को शायद तालिबान से उम्मीदें रही हों। मगर अब हकीकत यह है कि तालिबान उसे भी चोट पहुंचा रहा है। पिछले दिनों कंधार में उसके पांच राजनयिकों की हत्या कर दी गई। जाहिर है, आतंकवाद की आंच से अमीरात भी बुरी तरह झुलस रहा है, लिहाजा वह भारत जैसे देशों को उम्मीद की नजरों से देख रहा है। एक अच्छी बात यह भी है कि भारत का विकास मॉडल समावेशी विकास की बात कहता है, जो मुसलमान और गैर-मुसलमान सभी के लिए है। यह मॉडल अमीरात को लुभा रहा है। भारत और अमीरात के इस संबंध से पाकिस्तान पर स्वाभाविक रूप से दबाव पड़ेगा। संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी का एक प्रमुख इस्लामिक देश है। अफगानिस्तान व बांग्लादेश के बाद अब उसका आतंकवाद के मसले पर भारत के रुख का समर्थन करना पाकिस्तान के लिए आईना है। एक दौर में भले ही अमीरात और पाकिस्तान के बेहतर संबंध रहे हों, मगर आज की सच्चाई अलग है। गुरुवार को जब भारत और यूएई की तरफ से साझा बयान जारी हुआ, तो उसमें पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला किया गया था। अन्य देशों के खिलाफ आतंकवाद प्रयोजित करने के लिए धर्म के इस्तेमाल से निपटने के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने पर दोनों देशों ने संकल्प लिया। साफ है, निशाना पाकिस्तान जैसे देश हैं, जो अपनी जमीन पर आतंक की फसल उगाते हैं और दूसरे मुल्कों को लहूलुहान करते हैं। वैसे इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा, जब भारत और अमीरात, दोनों एक-दूसरे की जरूरतों को समझते हुए काम करें। एक मुश्किल हमारी तरफ से यह है कि अमीरात द्वारा किए गए कुछ पुराने निवेश कानूनी मामलों में फंस गए हैं। चूंकि मामला कानून से जुड़ा है, इसलिए भारत सरकार भी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पा रही है। पुराने निवेश अटकने से अमीरात नया निवेश करने से हिचकिचा रहा है। लिहाजा इसका हमें उपाय सोचना होगा। एक तरीका यह हो सकता है कि निवेश के नए दरवाजे खोले जाएं, नहीं तो हमसे तकनीकी मदद लेकर अमीरात अपने यहां उत्पादों को विकसित करे और उसे भारत लाया जाए। बहरहाल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत की नजदीकी दक्षिण एशिया की राजनीति पर असर डालेगी। बड़ा फायदा तो यही होगा कि अगर यह संबंध परवान चढ़ा, तो आतंकी वारदात करके भागने वाले दहशतगर्द खाड़ी के देशों में पनाह नहीं पा सकेंगे। अमीरात यदि उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, जिनका वास्ता हमसे है, तो दूसरे खाड़ी देश भी इसी तरह की पहल करेंगे। और अगर उन्होंने ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार करके भारत को सौंपना शुरू कर दिया, तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। पाकिस्तान भी तब अपनी नीति बदलने को बाध्य होगा। दाऊद इब्राहिम का ही मामला लें। जब हमारी सरकार उसके पाकिस्तान में होने या उसे भारत को सौंपने की बात कहती है, तो इस्लामाबाद का टका सा जवाब होता है कि उसके यहां कोई दहशतगर्द नहीं है। दरअसल, तब वह उसे खाड़ी के किसी देश में भेज देता है। मगर अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। भारत और यूएई ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और सूचना को साझा करने का वायदा किया है, साथ ही दाऊद इब्राहिम जैसे तमाम आतंकियों और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में भारत की मदद करने का भरोसा भी अमीरात ने दिया है। वैश्विक गांव के इस दौर में भारत और अमीरात मिलकर काम करें, तो तमाम मुल्कों को फायदा होगा। बड़ा फायदा तो स्वाभाविक तौर पर आतंकवाद पर लगाम लगने का है, फिर पाकिस्तान को साधना भी आसान हो जाएगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। अपने पड़ोसी मुल्क कनाडा व मैक्सिको और मध्य-पूर्व के इजरायल और मिस्र के बाद भारत ही वह देश है, जिससे ट्रंप की बात हुई है। यह संकेत है कि ट्रंप और मोदी मिलकर काम करना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर इसमें आतंकवाद एक बड़ा मसला है, और अगर अमीरात भी इसमें हमकदम बनता है, तो दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी रणनीति बन सकती है। तीसरा फायदा, वह समावेशी आर्थिक मॉडल, जिसे भारत तवज्जो देता है। अगर इस मॉडल को दूसरे देश अपनाते हैं, तो बड़ी बात होगी। इससे स्वाभाविक तौर पर प्रवासी भारतीयों को भी फायदा होगा। अगर हम अमीरात में ही रहने वाले भारतीयों को और मानवीय लाभ दिला सकें, तो यह हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। जाहिर है, क्राउन प्रिंस का यह दौरा किसी मील के पत्थर से कम नहीं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

