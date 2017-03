बासित क्या मोदी के दूत बनेंगे

बॉबी घोष

First Published:21-03-2017 06:52:16 PM Last Updated:21-03-2017 06:52:16 PM

भारत में किसी भी पाकिस्तानी उच्चायुक्त की नौकरी का जरूरी हिस्सा होता है- बचाव न करने लायक कृत्यों की सफाई पेश करना, और अब जब अब्दुल बासित की तीन साल की इस जिम्मेदारी के पूरे होने में चंद रोज शेष रह गए हैं, तो निश्चित ही वह इस तकलीफदेह शर्त से मुक्ति की राह ताक रहे होंगे। अगर इस कार्यकाल के बाद कोई पदोन्नति मिलने वाली होती, तब भी पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बेचने के उनके निरर्थक कार्य की मजबूरी समझी जा सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यशाली बासित पाकिस्तान के विदेश सचिव बनने की दौड़ में तहमीना जांजुआ से पिछड़ गए। इसलिए बासित की इस बात के लिए तारीफ की जाएगी कि इस कटु अनुभव के बावजूद वह अपने कार्यकाल के आखिरी वक्त तक पाकिस्तानी दुष्प्रचार को बेचने की अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पिछले सप्ताह के अंत में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में बासित के विदाई भाषण का लहजा वही पुराना दो मुंहेपन वाला था। निस्संदेह, उसमें हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत शुरू करने की सलाह की रवायत भी निभाई गई, मगर इस बात की जिम्मेदारी भी उन्होंने नई दिल्ली पर डाली। भारत में आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने वालों को पाकिस्तान में मिलने वाली पनाह से जुड़े सवालों को बासित ने हमेशा की तरह बेहद फूहड़ अंदाज में यह कहकर टाल दिया कि उनके मुल्क में कोई आतंकी शिविर नहीं है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने तहजीबवश इसके तीखे विरोध से दूरी बरती। इस्लामाबाद में उनका इंतजार कर रहे लोग शायद ही उनकी बातों पर यकीन करेंगे, लेकिन कम से कम वहां पर बासित को यह मौका होगा कि वह लोगों को वो सब कुछ बता सकें, जो उन्होंने अब तक न सुनी हो। मुमकिन है कि अपनी बातों से वह उन्हें हैरान कर दें, या लोग उनकी बातें सुन झटका खा जाएं। नई दिल्ली में बासित का कार्यकाल मोदी सरकार के शासनकाल से लगभग बराबर ही है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी अन्य पाकिस्तानी अधिकारी के मुकाबले अधिक कहीं अधिक गहराई से देखा-जाना है। जाहिर है, वहां के निजी-सार्वजनिक जमावड़ों में उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि ‘आखिर मोदी चाहते क्या हैं?’ खासकर हालिया विधानसभा चुनावों में शानदार फतह और उत्तर-प्रदेश में पाकिस्तान के खिलाफ तीखे तेवर रखने वाले शख्स को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने के बाद मोदी को लेकर वहां उत्सुकता और चिंता तेजी से बढ़ी है। ऐसे में, बासित के पास यह मौका होगा कि वह पाकिस्तानी बौद्धिक तबके की एक बड़ी जमात से संवाद कायम कर सकें। नई दिल्ली में पाकिस्तान के हितों को तिनका भर भी साधने में नाकाम रहे बासित इस्लामाबाद में नरेंद्र मोदी के दूत बनकर अपने मुल्क की बेहतर सेवा कर सकते हैं। अपने देश के प्रभावशाली वर्ग को बासित क्या बता सकते हैं? पिछले तीन साल से भारत में पाकिस्तानी लाइन परोस रहे बासित उन्हें बता सकते हैं कि मोदी पाकिस्तान की किसी लाइन को मानने नहीं जा रहे। आप सोचेंगे कि इस्लामाबाद को यह बात पहले से मालूम है, लेकिन वहां के कुछ पाकिस्तानी हलकों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि चूंकि मोदी इस वक्त अपने राजनीतिक शिखर पर हैं, तो वह शायद अपने ‘पुराने दुश्मन’ से बातचीत की इच्छा दिखाएं। अब्दुल बासित को ऐसी सोच वाले अपने हमवतनों की आंखों से परदा हटाना चाहिए कि मौजूदा हिन्दुस्तानी प्रधानमंत्री में अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले सख्ती ज्यादा और गर्मजोशी कम है। वह पाकिस्तानियों को यह याद दिला सकते हैं कि अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही मोदी ने बातचीत के दरवाजे खोले थे, जिसका पाकिस्तान ने कोई लाभ नहीं उठाया। अब भारतीय प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ के साथ तस्वीरें खिंचवाने की कोई जरूरत नहीं है, और वह पाकिस्तानी वजीर-ए-आजम को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग व शर्मिंदा करने को संकल्पित दिख रहे हैं। हालांकि, सच कहें तो मियां नवाज शरीफ और उनके फौजी सरदार खुद ही इसमें जुटे हुए हैं। बासित पाकिस्तानी अवाम को यह भी समझा सकते हैं कि न सिर्फ मोदी, बल्कि आम हिन्दुस्तानी भी नहीं चाहता कि बातचीत शुरू हो। पाकिस्तान के तमाम इनकार के बावजूद भारत के लोगों इस बात में जरा-सा भी संदेह नहीं है कि पठानकोठ और उरी के हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले सितंबर के ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ का जोरदार समर्थन बताता है कि वे कूटनीतिक रास्तों की बजाय ऐसे ही उपायों के पक्ष में हैं। बासित इस तथ्य से पाकिस्तानियों को आगाह कर सकते हैं कि चुनाव-दर-चुनाव नतीजे यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर के मामलों में भारत के लोग अपने नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े हैं। वह हालिया असेंबली चुनावों के नतीजों से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। बासित को भारत की तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं के साथ मिलने-जुलने के मौके मिले और वह अपने साथ यही एहसास ले जाएंगे कि पाकिस्तान के मसले पर यहां की सरकार और विपक्ष में कोई मतभेद नहीं है। साफ है, अगर किसी नाटकीय मोड़ की वजह से साल 2019 में सरकार बदलती भी है, तो उसमें भी इस्लामाबाद के लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं होगी। बासित का कार्यकाल एक अन्य स्थिति से मेल खाता है, और वह है भारत व अमेरिका के बीच गहराती सैन्य व खुफिया साझेदारी से। इसलिए वह पाकिस्तान के उन लोगों के इस भ्रम को बखूबी दूर कर सकते हैं, जो अब तक इस मुगालते में हैं कि वाशिंगटन मोदी पर दबाव डालेगा कि वह अपने पड़ोसी देश के प्रति नरमी बरतें। बासित को यह मालूम है कि भारत-अमेरिका संबंध नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की निजी तालमेल तक सीमित नहीं है। संक्षेप में, अब्दुल बासित पाकिस्तानियों को हकीकत से रूबरू करा सकते हैं, ताकि वे मोदी के भारत से अपनी उम्मीदों को सही कसौटी पर रख सकें। मुमकिन है कि पाकिस्तान में उन्हें बहुत सुधी श्रोता न मिलें, क्योंकि पाकिस्तान के सत्ताधारी नीति-निर्धारकों का इतिहास है कि वे उन पुराने राजनयिकों को हाशिये पर डाल देते हैं, जो असुविधाजनक सच बोलते हैं।

