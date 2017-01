ताकि गण से दूर न रह जाए हमारा तंत्र

कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कार विजेता

First Published:26-01-2017 12:40:52 AM Last Updated:26-01-2017 12:40:52 AM

कुछ दिनों पहले मैं राजस्थान के एक गांव गढ़बसई में हुए बाल पंचायत के चुनाव में मौजूद था। यह बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा देश में बनाए गए उन 517 गांवों में से एक है, जहां सालाना बाल पंचायतें चुनी जाती हैं। गढ़बसई में 14 साल की लड़की मुखिया चुनी गई। उस गांव के समाज में यह नई बात थी। यह पिछली बाल पंचायतों की मेहनत का नतीजा था, जिन्होंने सभी बच्चों की मजदूरी, बाल विवाह, छेड़खानी जैसी बुराइयों को खत्म कर दिया। हर लड़की और लड़का स्कूल जा रहा था। बाल पंचायतों ने ऐसे सभी गांवों में पांच सालों में 35,584 बच्चों को आजाद कराके स्कूलों में दाखिला कराया है। कई जगह प्रशासन पर दबाव डालकर स्कूलों में पुस्तकालय, खेल के मैदान, साफ पानी का प्रबंध और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनवाए। दोपहर के भोजन और शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़ी गड़बड़ियों को भी सुधरवाया। सभी गांवों में सामाजिक समरसता, युवकों व महिलाओं की भागीदारी और बच्चों के प्रति सम्मान बाल पंचायत की बड़ी उपलब्धियां हैं। लोकतंत्र सिर्फ शासन-व्यवस्था नहीं होता, बल्कि निजी और सामाजिक जिंदगी जीने का तरीका होता है। इसके मायने यह हैं कि प्रजातंत्र एक संस्कृति बन जाए। मेरे विचार से इसके लिए कुछ बातें बेहद जरूरी हैं। पहली, नागरिकों में सवाल उठाने का साहस। दूसरी, ऊपर से नीचे की तरफ लगातार चलने वाली जवाबदेही की व्यवस्था। तीसरी, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक अपने से जुड़े फैसले में लोगों की भागीदारी। चौथी, आपसी मतभेदों को सुनने, सम्मान करने और सीखने का खुलापन। और पांचवां, राष्ट्रीय संसाधनों और विकास के फलों के बंटवारे की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ होना। आमतौर पर हमारा समाज परंपराओं, रीति-रिवाजों, धार्मिक अंधविश्वासों और मान्यताओं से तैयार किए गए जवाबों से चलता है। बुजुर्गों व ‘बड़े लोगों’ की कही-कहाई बातों का सम्मान करना ही संस्कार समझा जाता है। ईश्वर को भले ही हम सर्वव्यापी कहते रहें, लेकिन अवतारों के बगैर उसकी कल्पना तक नहीं करते। शायद यही मानसिकता हमें अपने भीतर के ताकतवर मतदाता की पहचान भुलवाकर नेताओं को सर्वशक्तिमान बनवा देती है। सत्ता, संपत्ति और अपराध का गठजोड़ लोकतंत्र की जड़ों को काटता रहता है। इससे उलट अगर हमारे युवा समाज को तोड़ने वाली मान्यताओं जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा लड़के-लड़की के भेद आदि के खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर दें, तो लोकतंत्र की ताकत चंद हाथों में सिमटी नहीं रहेगी। कोई भी लोकतांत्रिक समाज मानसिक गुलामी और डर से नहीं, बल्कि आजादी के मूल्यों से संचालित होता है। हम अपने आप से यह पूछें कि देश की कितनी लड़कियां खुद को सुरक्षित और आजाद महसूस करती हैं? या फिर कितने मां-बाप ऐसे हैं, जिनकी बेटियों को घर लौटने में देरी हो जाने पर उन्हें कोई चिंता या डर नहीं सताता? इसके पीछे सामाजिक नजरिये के अलावा ठोस कारण भी हैं। एक सरकारी अध्ययन के मुताबिक, हमारे देश में 56 फीसदी बच्चे किसी न किसी प्रकार की यौन हिंसा के शिकार होते हैं। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी। लगभग 80 फीसदी मामलों में ऐसी वारदातें परिवार वालों, रिश्तेदारों और जान-पहचान के लोगों द्वारा ही की जाती हैं। फिर भी डर के मारे बच्चे मुंह नहीं खोलते। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बलात्कार के शिकार होने वाले तीन लोगों में से एक बच्ची होती है। हर घंटे आठ बच्चे गायब कर दिए जाते हैं। उनमें से आधे का पता भी नहीं चलता। कानून के पालन की हालत यह है कि बाल तस्करी यानी ट्रैफिकिंग के मामलों में सिर्फ दो फीसदी और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों में केवल 0.6 प्रतिशत अपराधियों को ही सजा मिल पाती है। सरकार के ये आंकड़े सन 2013 से 2015 के बीच के हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि न तो समय-सीमा के अंदर न्याय देने की व्यवस्था है और न ही पीड़ितों और गवाहों की मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा के प्रावधान। खौफ पर चलने वाला समाज स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज भला कैसे बन सकता है? जनता से जुड़े फैसलों में लोगों की भागीदारी तो दूर की बात है, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों, धार्मिक संस्थाओं व गैर-सरकारी संगठनों आदि सभी में भी मिल-बैठकर या आम सहमति बनाकर शायद ही कोई फैसला लिया जाता हो। किसी भी प्रकार की ताकत हासिल होने पर अपने से नीचे वालों के प्रति जवाबदेही खत्म होने लगती है। जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती है। केवल चुनावों के दौरान ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्वस्थ बहस और संवाद लगातार कम होते जा रहे हैं। सारी दुनिया में ही मतभेदों और परस्पर विरोधी विचारधाराओं को सहने की ताकत कम हो रही है। भारत की समाज-व्यवस्था और सांस्कृतिक ताकत ही विविधता को स्वीकार करने पर टिकी है। ऐसे में, अपने देशी लोकतंत्र के लिए उन्हें बनाए रखना जरूरी है। संसाधनों को बनाने और उनका उपयोग करने में साझेदारी के बिना आदर्श लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता। एक अध्ययन के मुताबिक, हमारे देश में 57 अरबपतियों के पास देश के 70 फीसदी लोगों के बराबर संपत्ति है। आईटी कंपनियों के सीईओ का वेतन उनमें काम करने वाले औसत कर्मचारियों से 416 गुना तक ज्यादा है। मजबूत लोकतंत्र के लिए इन सब बातों का समाधान करने के अलावा यह जरूरी है कि हम बच्चों के मुद्दों को प्राथमिकता दें। हैरानी की बात है कि देश की लगभग 40 फीसदी आबादी 18 साल से कम आयु की है। लेकिन, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जीडीपी का करीब चार प्रतिशत पैसा ही खर्च किया जाता है। इसे तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे लोकतंत्र का पहला पाठ घर और स्कूलों से शुरू होना चाहिए। बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की सीख देना जरूरी है। साथ ही उनके बारे में लिए जा रहे फैसलों में उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। युवाओं को आगे बढ़कर देश में फैली बुराइयों, अपराधों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और समाज को उस आवाज का सम्मान करना सीखना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web